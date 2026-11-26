Irapuato, Guanajuato.- Elementos de la Policía Municipal de Irapuato recibieron reconocimientos por su desempeño operativo y vocación de servicio, durante una ceremonia en la que participaron autoridades municipales, representantes del sector empresarial y sociedad civil.

El evento se realizó en las instalaciones del Centro de Integración Policial (CIPOL), donde también se destacó la colaboración entre el Gobierno de Irapuato y empresas como OXXO y OXXO Gas para fortalecer las acciones de seguridad en el municipio.

Alcaldesa reconoce el trabajo de policías municipales

Durante la ceremonia, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reconoció el esfuerzo diario de las y los integrantes de la corporación policial, así como la labor de la secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal, María del Consuelo Cruz Galindo.

La alcaldesa señaló que el trabajo de los policías representa una responsabilidad importante para contribuir a la tranquilidad de las familias irapuatenses.

“Me da mucho gusto que reconozcamos la labor de nuestra gente de la Policía Municipal. Su tarea cotidiana no es sencilla; reconocer el esfuerzo que ustedes hacen todos los días vale muchísimo la pena. A mí me permite estar hoy frente a ustedes asumiendo la enorme responsabilidad y reafirmando el compromiso que tenemos por nuestra ciudad, por alcanzar esa paz y esa tranquilidad que tanto anhelamos los irapuatenses”, expresó.

Sector empresarial destaca disminución de delitos

Por su parte, la secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal, María del Consuelo Cruz Galindo, destacó que la construcción de la paz requiere la participación de autoridades, empresas y ciudadanía.

También reconoció la colaboración que mantienen con OXXO, OXXO Gas y sus colaboradores para fortalecer las acciones de seguridad.

“La seguridad es compromiso de todos, no es un compromiso solo de la autoridad. El trabajo que ustedes hacen día con día es de mucho esfuerzo y de mucho riesgo; hoy estamos reconociendo esa gran labor que se va viendo en las calles”, señaló.

En representación del sector empresarial, el jefe de Protección Patrimonial Nacional de OXXO Gas reconoció el profesionalismo de los elementos policiales y destacó una disminución en los delitos que afectan a sus establecimientos.

“Hoy podemos hablar de los indicadores que reflejan una disminución en los delitos que afectan a nuestro negocio; sin embargo, creo que hay algo que va más allá de cualquier cifra o estadística: detrás de cada resultado hay personas, familias y comunidades que se benefician de su trabajo, de su compromiso y de su vocación de servicio”, puntualizó.

Entregan reconocimientos a autoridades y policías

Como parte del encuentro, representantes de la sociedad civil entregaron reconocimientos especiales a la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, y a la secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo.

También fueron distinguidos elementos de la Policía Municipal que han destacado por su desempeño operativo y sus acciones en favor de las familias irapuatenses.

El Gobierno Municipal señaló que mantendrá la colaboración con la ciudadanía y el sector empresarial como parte de sus acciones de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad.

Estas actividades forman parte de los objetivos del Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27, enfocados en promover la corresponsabilidad social y la participación de distintos sectores en la construcción de entornos de paz.