Pénjamo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Pénjamo obtuvo una calificación de 100 por ciento en la evaluación anual de desempeño institucional 2026, el resultado más alto registrado entre los municipios de Guanajuato, de acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El reconocimiento fue notificado a la presidenta municipal, Yozajamby Molina, por el coordinador general del INAFED, Raúl Armando Quintero Martínez, quien informó que los resultados fueron revisados y validados documentalmente por instituciones de educación superior.

Pénjamo recibirá reconocimiento en la Secretaría de Gobernación

Tras obtener la calificación máxima en el ejercicio anual, la alcaldesa fue invitada a la ceremonia de Entrega de Reconocimientos de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y Buenas Prácticas Municipales 2026.

El evento está programado para el jueves 3 de diciembre, en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México.

La evaluación forma parte de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, un instrumento nacional que permite medir las capacidades administrativas y los resultados de los gobiernos municipales.

¿Qué evalúa el INAFED en los municipios?

La guía contempla ocho módulos estratégicos que permiten revisar distintas áreas del funcionamiento de los ayuntamientos:

Organización.

Hacienda.

Gestión del Territorio.

Servicios Públicos.

Medio Ambiente.

Desarrollo Social.

Desarrollo Económico.

Gobierno Abierto.

Estos apartados se desglosan en 115 indicadores relacionados con la eficiencia administrativa y los objetivos de la Agenda 2030.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, el resultado obtenido refleja el trabajo administrativo, la disciplina financiera y las acciones de rendición de cuentas impulsadas por la administración encabezada por Yozajamby Molina.

Gobierno municipal destaca transparencia y orden administrativo

La administración municipal señaló que la calificación del 100 por ciento representa un reconocimiento a la revisión de sus procesos, el respaldo documental de sus actividades y el cumplimiento de reglas administrativas.

La presidenta municipal consideró que alcanzar este resultado no representa un fin por sí mismo, sino una confirmación de que el orden interno, la transparencia y la disciplina financiera deben reflejarse en mejores servicios públicos, certeza jurídica y obras en beneficio de las familias de Pénjamo.

Con este reconocimiento, el Gobierno Municipal busca consolidar una administración pública moderna, transparente y orientada a resultados, además de fortalecer la confianza ciudadana y el desarrollo del municipio.