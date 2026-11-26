León, Guanajuato.- La Universidad Tecnológica de León (UTL) y el Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato formalizaron un convenio de colaboración con el que buscan ampliar las oportunidades de formación, desarrollo integral y participación de la comunidad estudiantil.

El acuerdo permitirá fortalecer los vínculos entre ambas instituciones y desarrollar iniciativas que complementen la preparación académica de los alumnos, impulsen sus habilidades y contribuyan a su crecimiento personal y profesional.

A través de esta alianza también se contempla la realización de proyectos y actividades conjuntas para acercar nuevas experiencias de aprendizaje y fortalecer las competencias de las y los estudiantes.

Autoridades destacan beneficios de la colaboración

La firma del convenio estuvo encabezada, por parte de la UTL, por el rector José Christian Padilla Navarro, acompañado del secretario de Vinculación, Franz Ignacio Espejel Ramírez.

En representación de Juventudes Guanajuato participaron Regina Trujillo, titular de la dependencia, y María Fernanda Cruz Alfaro, especialista en Logística, Giras y Eventos.

Durante su intervención, el rector agradeció la confianza y la posibilidad de mantener como aliado estratégico a Juventudes Guanajuato. Señaló que este tipo de acuerdos permite ampliar las opciones de formación de los estudiantes en distintas áreas, complementar sus conocimientos y fortalecer las herramientas que necesitarán en su futuro profesional.

Por su parte, Regina Trujillo reconoció el trabajo que ambas instituciones han realizado mediante convenios y proyectos anteriores. Destacó que la firma representa más que un documento, pues refrenda el compromiso compartido de continuar generando acciones en beneficio de las juventudes de la región.

Con esta colaboración, la Universidad Tecnológica de León busca consolidar alianzas estratégicas que fortalezcan la preparación de sus estudiantes y generen nuevas oportunidades para las juventudes, en beneficio del desarrollo de Guanajuato.