México.- Clientes de BanCoppel de distintos estados del país han denunciado en redes sociales la desaparición de dinero de sus cuentas bancarias, así como transferencias electrónicas que aseguran no haber realizado. Los reportes comenzaron a difundirse durante noviembre y cobraron mayor atención entre el 24 y 26 de este mes, luego de que varios usuarios expusieran presuntas afectaciones por miles de pesos.

Entre los casos publicados se encuentran denuncias en Hermosillo, Sonora; Misantla, Veracruz; Tizayuca, Hidalgo, y Almoloya de Juárez, Estado de México. Las cantidades señaladas van desde poco más de 10 mil pesos hasta 90 mil, mientras que otro caso registrado en Puebla alcanzó los 193 mil 851 pesos.

Denuncian transferencias que aseguran no haber autorizado

Uno de los casos recientes se dio a conocer en Hermosillo, Sonora, donde un cuentahabiente aseguró que durante la madrugada del 24 de noviembre realizaron dos transferencias SPEI desde su cuenta, una por 30 mil pesos y otra por 25 mil.

De acuerdo con su denuncia, los movimientos sumaron 55 mil pesos y dejaron su cuenta con apenas 963.59 pesos disponibles. El usuario compartió una captura de pantalla de su aplicación bancaria para mostrar las operaciones que desconoce.

En la misma ciudad también se difundió el caso de una mujer identificada como Damaris, quien aseguró que después de que la aplicación permaneciera en mantenimiento encontró sus saldos prácticamente en ceros. Según su testimonio, la afectación superaría los 10 mil pesos y los movimientos no aparecían claramente en su historial.

Otro reporte corresponde a Néstor Alfonso N., de 19 años, habitante de Misantla, Veracruz, quien denunció la desaparición de aproximadamente 30 mil pesos.

El joven explicó que tenía alrededor de 41 mil pesos, provenientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero después de detectar una transferencia que no reconoce solamente encontró cerca de 11 mil pesos. También señaló que su cuenta quedó bloqueada y que acudió ante la Fiscalía para denunciar lo ocurrido.

Mujer de Hidalgo denuncia que desaparecieron 90 mil pesos

En Tizayuca, Hidalgo, Karen Barreto denunció que perdió acceso a los 90 mil pesos que tenía ahorrados en su cuenta.

De acuerdo con su testimonio, inicialmente podía observar el dinero disponible en la aplicación, pero al intentar retirarlo en un cajero automático no pudo completar la operación.

Posteriormente acudió a una sucursal bancaria, donde, según su relato difundido en video, se registró un movimiento por 90 mil pesos que asegura no haber autorizado. También señaló que recibió una tarjeta distinta a la que había entregado al personal de la sucursal.

El caso se difundió ampliamente en redes sociales y medios de comunicación. La afectada exige que se investigue lo ocurrido y se esclarezca el destino de sus ahorros.

En Estado de México también reportan transferencias desconocidas

En Almoloya de Juárez, Estado de México, una mujer identificada como Lucero denunció que desaparecieron 56 mil pesos de su cuenta, además de otro movimiento superior a mil pesos.

Según su versión, perdió el acceso a la aplicación bancaria durante una falla en el servicio de internet registrada el 20 de noviembre. Cuando pudo ingresar nuevamente, encontró dos transferencias que asegura no haber realizado.

La afectada señaló que acudió a una sucursal para solicitar una aclaración, pero recibió una respuesta desfavorable a su reclamación. Posteriormente presentó otra queja y pidió apoyo para recuperar los ahorros que había reunido durante el año.

En Puebla una clienta logró recuperar casi 194 mil pesos

Las denuncias tienen un antecedente reciente en Tehuacán, Puebla, donde Rocío Bautista Hernández reportó que dos transferencias que no reconocía dejaron su cuenta con apenas 2.71 pesos disponibles.

Los movimientos, registrados el 15 de noviembre, sumaban 193 mil 851 pesos, dinero que la mujer había ahorrado para construir su vivienda.

Después de presentar reclamaciones ante las autoridades y hacer público su caso, la afectada y sus familiares convocaron a una protesta frente a una sucursal de Coppel.

Posteriormente, BanCoppel reintegró los recursos, aunque, de acuerdo con la cobertura periodística, la mujer señaló que no recibió una explicación sobre cómo se realizaron las operaciones.

Otro Caso en Martínez de la Torre

Las personas que se muestran en video mencionan que de su cuenta desaparecieron 40 mil pesos.

Altercado en sucursal Coppel de Minatitlán termina con daños materiales

Un incidente registrado el 11 de noviembre en una tienda Coppel del centro de Minatitlán, Veracruz, también llamó la atención luego de que un hombre reaccionara violentamente al enterarse de que su tarjeta de débito no tenía fondos disponibles.

De acuerdo con información publicada por El Diario de Minatitlán, el sujeto golpeó los cristales del establecimiento y ocasionó daños materiales, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de la Policía Municipal, quienes realizaron su detención.

Aunque el hecho ha sido relacionado en redes sociales con las recientes quejas de clientes de BanCoppel por presuntos movimientos no reconocidos y desaparición de dinero, no se ha confirmado que ambos casos tengan una relación directa.

Este incidente se suma a la conversación que se ha generado en redes sociales en torno a los problemas que algunos usuarios aseguran haber enfrentado al intentar disponer de su dinero.

BanCoppel reconoció fallas en sus servicios durante noviembre

La difusión de estas denuncias coincide con problemas en los servicios bancarios de BanCoppel reportados el 21 de noviembre.

Mediante un aviso difundido en redes sociales, la institución informó que trabajaba para restablecer sus servicios de pagos con tarjetas, cajeros automáticos y aplicación móvil.

De acuerdo con información publicada por medios de comunicación sobre el aviso dirigido también al personal de sucursales, las fallas podían provocar compras rechazadas, dificultades para retirar efectivo y saldos retenidos.

En ese momento se informó que los saldos retenidos en tarjetas de débito serían devueltos automáticamente en un plazo máximo de 72 horas, mientras que en tarjetas de crédito el proceso podría tardar hasta 30 días.

Sin embargo, BanCoppel no ha confirmado públicamente que esas fallas estén relacionadas con las transferencias no reconocidas denunciadas por sus clientes, ni ha reconocido una sustracción generalizada de recursos de sus cuentas.

¿Qué dice BanCoppel sobre los movimientos no reconocidos?

En su portal oficial, BanCoppel establece que los clientes que detecten movimientos que no reconocen deben comunicarse a su Centro de Atención Telefónica, al 800 1226 773, o acudir a una sucursal para solicitar una aclaración.

La institución también señala que existe un plazo de 90 días naturales después de realizado el cargo para presentar el reporte.

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda solicitar un folio de aclaración y conservar los comprobantes de las operaciones.

Si la respuesta del banco no resuelve el problema, los usuarios pueden presentar una reclamación ante la Condusef, que cuenta con mecanismos de atención presencial y en línea.

Sin explicación sobre el origen de las operaciones

Hasta el momento, los casos difundidos corresponden a testimonios y denuncias individuales. No existe información oficial que permita establecer cuántos clientes han resultado afectados, si las operaciones tienen un origen común o si se presentó alguna vulnerabilidad en los sistemas de la institución.

Tampoco se ha confirmado que exista un hackeo generalizado contra BanCoppel.

Mientras tanto, los usuarios que aseguran haber perdido sus ahorros piden que se investiguen los movimientos, se aclare el destino de los recursos y se les devuelva el dinero en caso de comprobarse que las operaciones no fueron autorizadas.