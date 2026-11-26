Por Christopher Rodríguez.

Abasolo, Guanajuato.- El servicio de recolección de basura en Abasolo presenta deficiencias debido a los cambios en las rutas y horarios de los camiones. Así lo reconoció el presidente municipal, quien aseguró que trabaja personalmente en los ajustes para mejorar el servicio.

El alcalde admitió que existen quejas de la ciudadanía y que, en algunas zonas, la basura se ha acumulado por los cambios en la logística de recolección.

“De repente ahí se nos junta un poquito la basura, no, no, poquito un buen, la verdad; ”, expresó, afirma que su administración está modificando las rutas para ampliar la cobertura y hacer más eficiente el servicio. Según indicó, actualmente cuentan con el triple de caminos de recolección que los que recibieron al inicio de su gobierno.

El alcalde reconoció que reorganizar los recorridos y adaptar los horarios ha sido complicado, y que además existen zonas donde los camiones no pasan en los tiempos esperados, aseguró que los ajustes continuarán durante las próximas semanas y se comprometió a que el servicio quede regularizado a más tardar en enero.

“Yo estoy seguro que entrando en enero va a estar todo a la perfección”, afirmó.

Finalmente, señaló que está encargado personalmente de supervisar los cambios y resolver las deficiencias que se han presentado en la recolección de residuos.