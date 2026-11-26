Celaya, Guanajuato.- Dos personas fueron rescatadas con vida en Celaya, luego de ser víctimas de un secuestro virtual, los extorsionadores exigían 200 mil pesos a sus familiares a cambio de su supuesta liberación.

De acuerdo con las autoridades, el rescate fue posible gracias a una llamada a la línea 800 TECUIDO, que permitió activar al Escuadrón Antiextorsión de Guanajuato, los integrantes de este grupo especializado localizaron a las dos personas en un hotel de la zona centro de Celaya, las víctimas recibieron apoyo emocional y ayuda para recuperar sus pertenencias y mercancía. Además, fueron acompañadas durante su salida del municipio, hasta los límites con Querétaro.

¿Cómo funciona el secuestro virtual?

Este tipo de delito ocurre cuando los delincuentes utilizan amenazas y engaños para aislar a una persona e impedir que se comunique con sus familiares.

Mientras tanto, los extorsionadores contactan a sus familiares y les hacen creer que la persona está secuestrada. De esta manera, buscan presionarlos para que entreguen dinero. Ante estos casos, las autoridades recomiendan no realizar depósitos ni proporcionar información personal.

En Guanajuato, las personas que reciban amenazas o llamadas de extorsión pueden comunicarse al 800 TECUIDO para recibir orientación. También pueden realizar una denuncia anónima al 089.