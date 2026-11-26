León, Guanajuato.- Jonathan Isaac Trujillo Ramos, de 17 años, y Héctor Daniel Uribe Medina, de 25, fueron localizados sin vida en distintos puntos de León. La búsqueda los dos jóvenes reportados como desaparecidos concluyó.

Ambos casos se dieron a conocer el miércoles 25 de noviembre, luego de que familiares y personas cercanas confirmaran sus fallecimientos.

Jonathan Isaac Trujillo Ramos había sido visto por última vez el domingo 22 de noviembre en León. Tras perder contacto con él, sus familiares solicitaron apoyo para localizarlo y la Fiscalía General del Estado activó una Alerta AMBER.

Su cuerpo fue localizado la mañana del martes 24 de noviembre en un terreno de la colonia Presitas del Consuelo, cerca de una ladrillera y del Canal de Sardaneta.

De acuerdo con información publicada por medios locales, familiares y conocidos confirmaron su identidad. También se reportó que el joven habría sido privado de la libertad por hombres armados en una gasolinera del bulevar José María Morelos según testigos.

Héctor Daniel fue encontrado en La Providencia

El segundo caso corresponde a Héctor Daniel Uribe Medina, de 25 años, quien también había sido reportado como desaparecido.

El joven fue localizado sin vida alrededor de la comunidad La Providencia, al sur de León, en un camino de terracería del polígono de San Juan de Abajo.

Su desaparición había sido difundida mediante publicaciones en redes sociales. De acuerdo con la información compartida por sus allegados, había sido visto por última vez cerca del bulevar Timoteo Lozano y la calle Parque Salamanca.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si ambos casos tienen alguna relación y tampoco se dio a conocer cual fue el motivo

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias de las muertes y determinar si hay personas responsables.