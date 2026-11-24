Guanajuato, Gto.- La violencia no solo transforma la seguridad de una ciudad, también modifica sus espacios públicos, afecta su patrimonio y debilita las relaciones entre sus habitantes. Esta problemática es abordada en el libro Urbicidio en el Centro Histórico. Crimen y transformación de la ciudad patrimonial, del investigador David Navarrete Escobedo, presentado por la Universidad de Guanajuato (UG) en el Museo de la institución.

La actividad fue organizada a través del Campus Guanajuato y la División de Arquitectura, Arte y Diseño (DAAD), y reunió a autoridades universitarias, estudiantes, personal académico y administrativo, así como público en general.

Analizan la destrucción de las ciudades desde el concepto de urbicidio

La presentación estuvo a cargo del doctor Fernando Carrión Mena, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con sede en Quito, Ecuador, quien cuenta con una trayectoria de investigación sobre ciudades, centros históricos, espacio público y violencia urbana en América Latina.

Durante su intervención, señaló que nunca se había destruido tanto patrimonio urbano como en la actualidad, debido a factores como las guerras, la violencia y los fenómenos naturales, que han provocado la pérdida de edificios y espacios históricos.

Explicó que esta situación obliga a replantear el significado del patrimonio y la manera en que se entiende la transformación de las ciudades. En ese contexto, destacó el concepto de urbicidio, eje central de la publicación, que permite analizar cómo la destrucción de los espacios urbanos modifica la vida y las dinámicas de una población.

El libro aborda esta problemática a partir del caso de Celaya, Guanajuato, ciudad que el investigador describió como un “laboratorio fantástico” para estudiar este fenómeno, debido a las distintas expresiones de violencia que enfrenta.

Carrión Mena explicó que la obra propone tres enfoques de análisis para comprender la situación de esta ciudad, considerando tanto los efectos directos de la violencia como sus consecuencias sociales y económicas.

Entre ellas mencionó los homicidios, secuestros y extorsiones, así como la pérdida de empleos, la migración y el cierre de negocios que no logran mantenerse ante las exigencias económicas de grupos delictivos.

También señaló la importancia de analizar las actividades económicas ilegales, como el narcotráfico y la venta de drogas, y su influencia en la configuración de la vida urbana.

El espacio público y el tejido social, entre las principales afectaciones

El académico sostuvo que para comprender una ciudad es necesario estudiar tanto su construcción como su destrucción, pues ambas dimensiones determinan su desarrollo y transformación a través del tiempo.

En ese sentido, destacó que el espacio público representa una parte esencial de la vida urbana, ya que lugares como las plazas permiten la interacción social y el ejercicio de la ciudadanía.

Al explicar el concepto de urbicidio, lo definió como una destrucción deliberada de la ciudad y sus espacios de convivencia.

“Es un asesinato litúrgico, porque hay un orden explícito, que se hace con premeditación; no es una muerte natural, sino un asesinato que se produce en los espacios de interacción social, como las plazas, donde se establece la condición de ciudadanía”, expresó.

Asimismo, advirtió sobre el deterioro del tejido social y la pérdida de las relaciones comunitarias. Como parte de su exposición, mencionó que en Latinoamérica el 68% de las personas no tiene relación con sus vecinos, situación que, señaló, refleja el debilitamiento de los vínculos sociales y de los marcos institucionales públicos.

Por ello, consideró necesario analizar las ciudades no solamente desde sus proyectos de crecimiento y desarrollo, sino también desde las causas que provocan su deterioro y las consecuencias que dejan en quienes las habitan.

El libro está disponible en formato digital y de acceso abierto

Por su parte, el autor, doctor David Navarrete Escobedo, invitó al público a conocer la obra, en la que se desarrolla un análisis del caso de Celaya y las transformaciones que experimenta su entorno urbano a partir de la violencia.

La publicación está disponible en formato digital y con acceso abierto a través de la Librería de la Universidad de Guanajuato:

Consultar el libro Urbicidio en el Centro Histórico. Crimen y transformación de la ciudad patrimonial.

A la presentación asistieron la rectora del Campus Celaya-Salvatierra, doctora Isaura Arreguín Arreguín; el doctor Martín Picón Núñez, rector del Campus Guanajuato; la directora de la DAAD, doctora María Isabel de Jesús Téllez García, y la directora del Departamento de Arquitectura, doctora Carmen Dolores Barroso García.