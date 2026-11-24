Guanajuato.- Guanajuato registra un aumento en la atención a mujeres que viven situaciones de violencia. De enero a noviembre de 2026, la Secretaría de las Mujeres brindó 44 mil 567 servicios gratuitos de trabajo social, psicología y asesoría jurídica. La cifra se dio a conocer en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre.

Aumentan los servicios de atención y protección

De acuerdo con las cifras de la dependencia, durante 2026 se atendió a 5 mil 721 personas, de las cuales 5 mil 549 fueron mujeres. En comparación, en 2024 se registraron 4 mil 654 personas atendidas y en 2025 fueron 5 mil 036.

También aumentaron los servicios gratuitos. Mientras que en 2024 se otorgaron 24 mil 183 y en 2025 fueron 37 mil 134, este año suman 44 mil 567 atenciones.

Las acciones de protección también muestran un incremento. Las valoraciones para identificar riesgos graves pasaron de 566 en 2024 a mil 576 en 2025. De enero a noviembre de 2026 alcanzaron mil 716 evaluaciones.

En cuanto a las órdenes de protección administrativas, se emitieron 230 en 2024, 255 en 2025 y 260 durante lo que va de 2026.

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, señaló que la violencia de género no es un asunto privado ni un problema de pareja, sino una violación a los derechos humanos relacionada con desigualdades históricas.

Por ello, destacó que la dependencia mantiene sus puertas abiertas para ofrecer acompañamiento profesional, con empatía y sin revictimización.

“En Guanajuato lo más importante para nosotras es que cada mujer esté segura, sea libre y se le respete, no vamos a dar marcha atrás”, expresó.

La violencia familiar concentra la mayoría de los casos

De las mujeres que solicitaron apoyo durante 2026, al menos 4 mil 973 reportaron haber vivido alguna situación de violencia.

Los registros muestran que el hogar continúa como el principal espacio de riesgo. El 78% de los casos, equivalente a 3 mil 891 registros, ocurrió en el ámbito familiar.

En segundo lugar se ubicó el entorno comunitario, con 9.1%, seguido del laboral, con 5.6%.

La violencia psicológica fue la más frecuente, al estar presente en el 81% de los casos. Incluye insultos, humillaciones, amenazas, celos extremos y aislamiento.

También se identificó violencia física en el 37% de los casos y económica en el 33%. Esta última contempla el control del dinero, las restricciones para trabajar y el incumplimiento de pensiones alimenticias.

La dependencia recordó que una mujer puede experimentar distintos tipos de violencia al mismo tiempo. Además, la legislación reconoce otras modalidades, como la digital, vicaria, obstétrica, sexual, patrimonial, laboral, política, institucional, simbólica, estética y feminicida.

Impulsan acciones de prevención en los municipios

Bajo el lema “Todo por ellas”, la Secretaría de las Mujeres desarrolla actividades para prevenir las agresiones y fortalecer la atención institucional.

Entre estas acciones se encuentran 21 jornadas de sensibilización en 11 municipios, dirigidas a estudiantes, personas servidoras públicas y ciudadanía en general.

Además, durante las Jornadas de Actualización de las Instancias Municipales, la activista Olimpia Coral Melo impartió la capacitación “Todo por ellas en los entornos digitales”, enfocada en combatir el acoso y la violencia cibernética.

La dependencia también trabaja con la Consejería Jurídica del Ejecutivo para capacitar al personal legal y de recursos humanos del estado en materia laboral con perspectiva de género.

A estas actividades se suman nuevas estrategias estatales, entre ellas el Modelo Único de Atención Integral y el programa “Zonas Aliadas”. También se presentaron avances en la reeducación de hombres generadores de violencia.

Plantean reformas para fortalecer la protección de las mujeres

Como parte de la revisión de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría impulsó tres propuestas para mejorar la protección de las víctimas y sus familias.

La primera plantea crear casas de transición. Estos espacios permitirían que las mujeres que salen de un refugio reconstruyan su autonomía económica y social junto con sus hijas e hijos.

La segunda busca fortalecer la red de refugios. La propuesta contempla garantizar instalaciones operadas por el Estado bajo estándares de calidad y establecer protocolos de traslado inmediato y seguro en los 46 municipios.

La tercera propone facilitar la guardia y custodia provisional de menores de edad para las mujeres que ingresen a un refugio. El objetivo es evitar que los agresores utilicen a sus hijas e hijos para mantener el control mediante la violencia vicaria.

¿Dónde pueden solicitar ayuda las mujeres en Guanajuato?

La Secretaría de las Mujeres ofrece atención gratuita y confidencial, sin importar la edad, origen o condición económica de quienes soliciten apoyo.

Los servicios incluyen trabajo social para identificar necesidades y activar redes de apoyo; atención psicológica para acompañar a las víctimas, y asesoría jurídica para orientar denuncias y gestionar medidas de protección.

También se brinda apoyo para traslados seguros, ingreso a refugios y acceso a recursos económicos de emergencia.

La dependencia informó que el grupo de edad que más solicitó atención durante 2026 fue el de mujeres de 30 a 64 años, con 3 mil 548 registros. Le siguieron las jóvenes de 18 a 29 años, con mil 557 atenciones.

Para solicitar ayuda está disponible la Línea 075 (SIAM), que ofrece atención telefónica gratuita y confidencial las 24 horas del día, durante todo el año.

También es posible acudir a las Unidades de Atención Integral (UAI), los Centros LIBRE (PAIBIM) o solicitar ingreso al Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia.

En el marco del 25N, el Gobierno de Guanajuato reiteró su compromiso de trabajar para que las mujeres puedan vivir libres de violencia y ejercer plenamente sus derechos en los 46 municipios del estado.