Manuel Doblado, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Manuel Doblado invitó a comercios, asociaciones civiles e instituciones educativas del municipio a instalar una casita navideña en la Villa Navideña 2026, según la convocatoria de la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico.

Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 12 de diciembre en el área de Desarrollo Económico, en la Presidencia Municipal, o por teléfono al 432 744 1834, extensión 107.

El personal de Desarrollo Económico asignará los espacios el viernes 18 de diciembre, de 9:00 a 12:00 horas, de acuerdo con el registro y las medidas acordadas con cada participante.

Las casitas, estructuras o montajes solo podrán instalarse el 21 y 22 de diciembre. Cada participante deberá decorar su espacio con motivos navideños.

La Villa Navideña se inaugurará el miércoles 23 de diciembre a las 8 de la noche en la plaza principal y desde entonces quedará abierta al público; cada participante recibirá un reconocimiento de la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico.

Los participantes deberán retirar sus montajes a más tardar a las 3 de la tarde del martes 5 de enero de 2027 y se informó que lo no previsto en la convocatoria lo resolverá el comité organizador.