Silao, Guanajuato.- Una adolescente fue asesinada en Silao sobre la calle Palmas de la comunidad Playas de Sotelo. Según los primeros reportes, la joven menor de edad identificada como Yara recibió varios disparos que acabaron con su vida.

Presuntamente, la víctima tenía alrededor de 16 años y su hallazgo se reportó cerca de las 6 de la mañana. Al llegar elementos de seguridad pública localizaron a una persona tirada en la vía pública.

Tras una revisión se determinó que la menor de edad ya no contaba con signos vitales.

Familiares identificaron su cuerpo y, de acuerdo con la información preliminar, se señaló que había salido de su domicilio hace una semana, supuestamente para irse con su pareja.

Con el acordonamiento de la zona, la Fiscalía del Estado y el SEMEFO se presentaron para seguir el protocolo y recabar las evidencias correspondientes para esclarecer el caso.