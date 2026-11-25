Guanajuato, Guanajuato.- Luego de que Colectivos de artistas independientes se reunieran con la titular de la Secretaría de Cultura, Lizeth Galván Cortés, para exigir espacios, inclusión en los festivales culturales, apoyos en eventos sin fines de lucro e igualdad de condiciones con otros artistas, acudieron al Congreso del Estado para denunciar que no se les han resuelto sus demandas.

Encabezados por Mario Montesinos, entregaron a líderes de las bancadas un documento en el que denuncian que si bien fueron recibidos por la secretaria de Cultura, no se les han resulto sus demandas. Pidieron también participar en las mesas de trabajo donde se analizan propuestas de reforma a leyes estatales en materia de cultura.

Señalaron que se dedican a llevar el arte a las calles porque los espacios como teatros y auditorios son incosteables para presentarse en ellos. Demandan apoyo para la promoción de sus actividades y que se les respalde con prestaciones laborales como corresponde a cualquier persona que realiza un trabajo.

Lo anterior fue también expuesto el pasado 20 de noviembre, cuando integrantes del colectivo acudieron a una reunión prevista para las 11 de la mañana en la Casa Emma Godoy. Fueron recibidos por el subsecretario de Cultura, Álvaro Lara, y la titular de Comunicación Social, María del Carmen Micalco Méndez, y dos asistentes.

Como entre los artistas estaba el periodista y gestor cultural Óscar Espinoza, el personal de la Secretaría señaló que la reunión debía hacerse sin reporteros. Tras una discusión, Espinoza optó por retirarse, pero denunció el hecho en espacios digitales.

La reunión se llevó a cabo más tarde, con la presencia de la titular de la Secretarían y el grupo expuso sus demandas.

Antecedentes

En la edición 54 del FIC hubo nula presencia de artistas callejeros en espacios públicos. La tendencia tiene tres años, pese a ser uno de los atractivos del festival además de los eventos oficiales en plazas públicas, que han sido tanto su esencia como su origen. El municipio les negó permisos.

El jueves 15 de octubre, el Colectivo de artistas urbanos, artistas independientes y creadores escénicos del estado de Guanajuato se manifestó en las escalinatas del Teatro Juárez para alzar la voz por el Cervantino callejero. Ahí aseguraron que la Dirección de Fiscalización les ha restringido usar la calle como escenario.

El 18 de octubre, Artistas callejeros llamaron al Congreso de Guanajuato y a la Secretaría de Cultura a que les den espacios públicos y garanticen el acceso a la cultura con costos accesibles en los teatros. Lo anterior debido a que este año no fueron permitidos los espectáculos callejeros como parte de la programación del Festival Internacional Cervantino, mismo que hasta el público extrañó.

La secretaria de Cultura dialogó con ellos y acordó la realización de la reunión del 20 de noviembre. Entre las propuestas del grupo destacan la contratación de sus propuestas artísticas, la circulación (difusión-presentación) de sus obras y mediación institucional con el gobierno municipal de Guanajuato y con el Congreso local para tramitar permisos.