Irapuato, Guanajuato.- Después de 36 años de trayectoria en la Universidad de Guanajuato, el doctor Mauricio Valencia Posadas recibió un homenaje por sus aportaciones a la docencia, la investigación científica y el desarrollo del sector pecuario. El reconocimiento fue organizado por el Campus Irapuato-Salamanca, con motivo de la conclusión de su etapa de servicio en la institución.

La ceremonia reunió a autoridades universitarias, representantes académicos, estudiantes, familiares y amistades del homenajeado, quienes reconocieron su contribución a la formación de profesionistas y al fortalecimiento de la producción caprina en México.

Reconocen su trayectoria en la Universidad de Guanajuato

El reconocimiento fue entregado por el rector del Campus Irapuato-Salamanca, Rogelio Costilla Salazar, durante un acto en el que se destacó la trayectoria del académico, quien se desempeñó como profesor de la División de Ciencias de la Vida.

Médico Veterinario Zootecnista de formación, Mauricio Valencia Posadas ingresó a la entonces Escuela de Agronomía de la Universidad de Guanajuato el 3 de abril de 1990.

Posteriormente obtuvo el grado de Doctor en Ciencias Veterinarias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó una estancia de investigación en la Universidad de Nebraska-Lincoln, experiencias que fortalecieron su preparación científica y académica.

Su trabajo impulsó la producción caprina en México

Una de sus principales aportaciones fue el trabajo de vinculación con productores caprinos, particularmente mediante programas de mejoramiento genético que contribuyeron al fortalecimiento de la producción de leche de cabra y al desarrollo tecnológico del sector.

Estos esfuerzos permitieron que productores de Guanajuato y otras entidades del país avanzaran en organización, productividad y reconocimiento nacional.

Su labor también se extendió a la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado, a quienes acompañó como tutor académico y asesor de proyectos, estancias, servicio social y trabajos de tesis.

Además, participó en la elaboración de libros, materiales didácticos y recursos especializados relacionados con la producción animal, genética y estadística aplicada a las ciencias veterinarias.

Más de 50 publicaciones y trayectoria en investigación

En el ámbito científico, el académico cuenta con más de 50 artículos publicados en revistas especializadas, además de su participación en proyectos de investigación y transferencia de tecnología.

Otro de los aspectos destacados de su carrera fue su permanencia ininterrumpida en el Sistema Nacional de Investigadores desde 2001, así como su colaboración como evaluador, árbitro y revisor de proyectos y publicaciones científicas nacionales e internacionales.

También participó en el diseño e implementación de programas educativos y de posgrado de la División de Ciencias de la Vida, coordinó programas académicos reconocidos por su calidad y formó parte de distintos órganos colegiados de la Universidad.

Su compromiso con la formación de nuevas generaciones se reflejó en la dirección y asesoría de tesis de licenciatura, maestría y doctorado.

Comunidad universitaria destaca su calidad humana

Durante el homenaje, directivos, profesores y estudiantes también reconocieron las cualidades personales que distinguieron al doctor Mauricio Valencia Posadas a lo largo de su trayectoria, entre ellas su respeto, coherencia, calidad humana y vocación de servicio.

Con este reconocimiento, la Universidad de Guanajuato destacó la contribución de un académico cuya labor durante 36 años dejó aportaciones en la investigación veterinaria, la formación profesional y el desarrollo del sector productivo.