Pénjamo, Guanajuato.- Tres escuelas de Pénjamo fueron reconocidas con la insignia “Colibrí” por sus acciones a favor del medio ambiente, luego de superar un rezago de más de 15 años sin que instituciones de educación básica del municipio recibieran esta distinción estatal. El reconocimiento destaca el compromiso de sus comunidades escolares con el uso responsable del agua, el ahorro de energía y la conservación de la biodiversidad.

Estas son las escuelas de Pénjamo reconocidas con la insignia Colibrí

Los planteles distinguidos son:

Escuela Primaria Ignacio Allende , ubicada en Estación Pénjamo.

Escuela Primaria Francisco Javier Mina.

Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano.

Las tres instituciones consiguieron esta certificación con el acompañamiento y la asesoría técnica de la Coordinación de Cultura del Agua del Comité Municipal de Agua Potable de Pénjamo (CMAPP).

La entrega formal de las insignias se realizó el pasado 4 de noviembre en Celaya, durante las actividades del Segundo Congreso de Cultura del Agua.

¿Qué hicieron las escuelas para obtener la insignia Colibrí?

El reconocimiento forma parte del programa “Mi Escuela Viva”, impulsado por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Para obtener la distinción, las comunidades escolares, integradas por directivos, docentes, estudiantes y madres y padres de familia, implementaron acciones medibles y hábitos responsables en cinco ejes:

Consumo eficiente de agua: promover el aprovechamiento responsable del recurso. Ahorro de energía: adoptar prácticas para reducir el consumo energético. Manejo adecuado de residuos: fomentar hábitos responsables para el cuidado del entorno. Áreas vivas y biodiversidad: crear y conservar espacios naturales dentro de los planteles. Consumo responsable: impulsar decisiones de consumo que favorezcan la sustentabilidad.

Estas actividades permitieron que las escuelas demostraran su compromiso con el cuidado ambiental y cumplieran los requisitos establecidos para recibir la certificación.

Pénjamo fortalece la educación ambiental en las escuelas

El reconocimiento se suma a las acciones de sustentabilidad hídrica que realizan el Gobierno Municipal y el CMAPP en las escuelas públicas de Pénjamo, con el propósito de fomentar la educación ambiental desde las aulas.

Con la participación de estudiantes, docentes y familias, estas iniciativas buscan fortalecer la conciencia sobre el valor del agua y la importancia de proteger los recursos naturales, promoviendo hábitos responsables que puedan mantenerse dentro y fuera de los planteles educativos.