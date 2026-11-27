Irapuato, Guanajuato.- Elementos de emergencia de Irapuato se movilizaron para atender un incendio dentro de una vivienda en la colonia Refugio. Al parecer, un corto circuito provocó el incidente que dejó sólo daños materiales.

Protección Civil y Bomberos recibieron el reporte del siniestro y acudieron al lugar, donde se visualizó el segundo piso del domicilio en llamas. El fuego logró consumir pertenencias y muebles, no obstante, ninguna persona resultó lesionada.

Las autoridades instaron a reportar al sistema de emergencias del 911 cualquier incidente. La respuesta oportuna evitó que las llamas se propagaran y causaran más afectaciones.