Guanajuato, Gto.- Con el propósito de fortalecer los programas de asistencia alimentaria y desarrollo comunitario, el Sistema DIF Estatal Guanajuato participa en el XXVI Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario (ENADC 2026), que se realiza del 25 al 27 de noviembre en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

El director general del organismo, Poncho Borja, forma parte de este encuentro nacional, que reúne a representantes de los 32 Sistemas Estatales DIF para intercambiar experiencias, revisar estrategias y establecer acuerdos que permitan mejorar la atención a las familias y sectores prioritarios.

DIF de todo el país intercambian estrategias de asistencia social

El encuentro es convocado por el Sistema Nacional DIF (SNDIF), en coordinación con el DIF Chiapas y autoridades locales, con la participación de presidentas honorarias, directoras, directores y representantes de los organismos estatales.

Durante las actividades, la titular del Sistema Nacional DIF, Rocío García, destacó la importancia de convertir los avances jurídicos en políticas públicas que generen resultados concretos en beneficio de las comunidades.

Por su parte, Poncho Borja señaló que estos espacios permiten conocer experiencias de otras entidades, compartir las acciones que se desarrollan en Guanajuato e identificar herramientas que puedan incorporarse a los programas estatales.

“Participar en este encuentro nos permite conocer las experiencias que están dando resultados en otros estados, compartir lo que hacemos en Guanajuato y llevarnos nuevos conocimientos que podamos poner en práctica para fortalecer nuestros programas. El objetivo es que cada aprendizaje se traduzca en mejores acciones para las familias y los grupos prioritarios de nuestros 46 municipios”, expresó.

Buscan mejorar los programas alimentarios en Guanajuato

El director general del DIF Estatal también destacó que el intercambio de conocimientos permitirá fortalecer la operación de los programas alimentarios, particularmente los dirigidos a niñas y niños que estudian en escuelas de educación básica, mujeres embarazadas y otros grupos prioritarios.

“Este encuentro nos brinda la oportunidad de conocer nuevas estrategias y herramientas para fortalecer la operación de nuestros programas alimentarios. Queremos que cada aprendizaje contribuya a mejorar la atención y el apoyo que reciben niñas y niños en escuelas de educación básica, mujeres embarazadas y los grupos prioritarios de Guanajuato”, agregó.

Encuentro nacional aborda retos de asistencia alimentaria y desarrollo comunitario

El XXVI ENADC tiene como propósito fortalecer la coordinación entre el Sistema Nacional DIF y los 32 Sistemas Estatales DIF, mediante acuerdos que permitan mejorar la planeación, operación y ejecución de los programas de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Entre las actividades destaca la Mesa estratégica: metas y visión, dirigida a titulares, directoras y directores generales, así como a responsables de las áreas de alimentación y desarrollo comunitario.

En este espacio se analizan los retos y oportunidades para mejorar la implementación de los programas y fortalecer los mecanismos de atención en las distintas entidades del país.

La participación del DIF Estatal Guanajuato busca incorporar nuevas experiencias y estrategias a sus programas, además de fortalecer la coordinación con otros organismos estatales para mejorar los servicios dirigidos a las familias y comunidades que más lo necesitan en los 46 municipios de Guanajuato.