Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Conducir una motocicleta durante la temporada de lluvias requiere tomar precauciones adicionales, el pavimento mojado, los charcos y la poca visibilidad aumentan el riesgo de derrapes y accidentes.

Una de las principales recomendaciones es reducir la velocidad, se puede disminuir a 25 o 30 km/h, dependiendo de las condiciones del camino, es importante mantener una mayor distancia con los vehículos de adelante, evitar frenadas bruscas y no realizar movimientos repentinos al girar o cambiar de carril.

Antes de salir, se revisa que los neumáticos tengan suficiente dibujo y la presión adecuada, comprueba tus frenos, las luces delanteras y traseras, así como las direccionales.

El equipo de protección es fundamental, es importante utilizar casco correctamente abrochado, impermeable que no limite los movimientos, guantes y calzado cerrado. Las prendas reflejantes también ayudan a mejorar la visibilidad ante otros conductores.

Evita pasar sobre charcos cuando no se conoce su profundidad, ya que pueden ocultar baches o alcantarillas abiertas. Asimismo, se debe tener cuidado con las líneas pintadas sobre el pavimento y las tapas metálicas, pues pueden volverse resbaladizas.

Si la lluvia es intensa y dificulta la visibilidad, lo más seguro es detenerse en un lugar adecuado y esperar a que mejoren las condiciones.

En Notus, sabemos que la prevención comienza antes de encender la motocicleta. Revisar la unidad y adaptar la conducción a las condiciones del clima puede evitar accidentes y proteger tu vida, recuerda que te esperan en casa.