Celaya, Guanajuato.- El uso de la inteligencia artificial para cometer agresiones contra mujeres y niñas fue uno de los temas centrales del 8º Foro Internacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres, realizado en el Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Durante las actividades, especialistas y estudiantes reflexionaron sobre los riesgos de la violencia digital y las herramientas para prevenirla y atenderla.

Advierten sobre nuevas formas de violencia digital

En la sede Juan Pablo II se desarrolló un programa que combinó actividades académicas, herramientas de prevención y espacios de participación juvenil.

Como parte de la jornada, la doctora Esmeralda Garrido impartió la ponencia magistral “Violencia digital y sus consecuencias”. Durante su intervención, analizó cómo el avance acelerado de la inteligencia artificial ha transformado las agresiones contra mujeres y niñas en los entornos virtuales.

La especialista internacional en prevención y atención del trauma señaló que la violencia digital trasciende las pantallas. Explicó que estas agresiones pueden provocar afectaciones psicológicas, emocionales y sociales, incluso cuando el material difundido es falso o fue manipulado.

También expuso cómo las herramientas de inteligencia artificial facilitan la creación de deepfakes, la suplantación de identidad, el ciberacoso y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Estas prácticas afectan particularmente a mujeres periodistas, figuras públicas y jóvenes estudiantes.

Piden prevenir la violencia desde la educación digital

Otro de los temas abordados fue la llamada “machosfera”, concepto que engloba comunidades digitales que promueven discursos misóginos y consideran la igualdad de género como una amenaza.

Ante este panorama, se destacó la necesidad de educar a hombres y niños en el respeto, la cultura del consentimiento y el uso ético de las tecnologías.

Durante la ponencia también se planteó fortalecer la alfabetización digital de manera permanente. El objetivo es prevenir riesgos y dar a conocer las rutas de actuación ante posibles agresiones.

Entre las recomendaciones para atender estos casos se encuentran:

Escuchar y acompañar a las víctimas sin juzgarlas.

Preservar las evidencias digitales.

Solicitar la eliminación del material difundido.

Presentar la denuncia correspondiente.

Buscar apoyo psicológico especializado.

Plantean mayor responsabilidad de plataformas digitales

La conferencia concluyó con un llamado a exigir mayor responsabilidad, transparencia y capacidad de respuesta a las plataformas digitales para detectar y eliminar contenidos difundidos sin consentimiento.

Entre las propuestas expuestas destacaron la creación de mecanismos ágiles para retirar estos materiales y exigir rendición de cuentas a las empresas tecnológicas.

También se planteó fortalecer las capacidades de investigación forense digital y garantizar atención integral y especializada para las víctimas, con perspectiva de género.

Asimismo, se propuso incorporar la violencia facilitada por inteligencia artificial en estudios y estadísticas nacionales. Esto permitiría generar información para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

Estudiantes presentan investigaciones sobre derechos humanos

Como parte de las actividades del foro, también se realizó un taller de defensa personal.

Además, en el Foro Multidisciplinario Internacional de Investigación en Derechos Humanos, estudiantes presentaron diversos trabajos de investigación.

Los proyectos aportaron análisis, diagnósticos y propuestas desde distintas áreas del conocimiento, con el propósito de contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos.