Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- La asociación “Llevando Magia y Sonrisas”, en conjunto con patrocinadores y autoridades locales, presentaron oficialmente la quinta edición del desfile navideño “La Magia de Santa”.

Contingentes

Roberto Rivera Meléndez, presidente de la asociación y del comité organizador, destacó el crecimiento de esta iniciativa ciudadana que celebra cinco años de unir a las familias irapuatenses. Además, señaló que se espera contar con una asistencia a los 400 mil espectadores.

El contingente principal estará conformado por cerca de 30 plataformas montadas sobre tráileres predominantemente decorados en color rojo, acompañadas por 80 grupos a pie que ofrecerán números musicales, luces y representaciones alusivas a la temporada.

Recorrido

El recorrido dará inicio a las 7:00 de la noche del domingo 20 en Calzada de los Chinacos esquina Héroes de Nacozari. Después, el recorrido continúa por las principales avenidas incluyendo; Lázaro Cárdenas, Guerrero, Revolución. Luego se incorporará a calle Ramón Corona, Manuel Doblado, Juventino Rosas, Díaz Ordaz. Finalmente, terminará a la altura de Plaza Don Bosco.

Como parte de los ejes de accesibilidad del evento, los organizadores habilitarán un área especial y gratuita destinada exclusivamente a personas con discapacidad y adultos mayores en el ágora del Hospitalito.

Los organizadores exhortan a la ciudadanía a la presentación del elenco, que se realizará el 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad. Además, mencionan que contarán con sorpresas para los asistentes. La presentación de figuras públicas e influencers conformarán parte del elenco de este desfile.

Además, se instalarán módulos en puntos estratégicos de la ciudad y comercios patrocinadores para que niñas y niños depositen sus cartas y participen en una dinámica de entrega personalizada de regalos, para lo cual piden que la información proporcionada sea legítima; Nombre, dirección y número de teléfono.

El desfile contará con el respaldo operativo de diversas dependencias del Gobierno de Irapuato para salvaguardar la integridad de los asistentes.