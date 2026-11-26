Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Más de mil jóvenes futbolistas han participado en las visorias realizadas por Trinca de Mi Vida en distintos municipios de Guanajuato, como parte de un proyecto para detectar nuevos talentos y brindarles oportunidades de desarrollo.

De acuerdo con la organización, las actividades se han llevado a cabo en Irapuato, Silao, Salamanca, Valle de Santiago y Aldama, los jóvenes participantes tienen entre 13 y 20 años y han sido observados para identificar sus habilidades y condiciones dentro del terreno de juego.

Trinca de Mi Vida señaló que continuará recorriendo diferentes municipios del estado para encontrar futbolistas que puedan desarrollar su talento mediante la preparación, la disciplina y el trabajo. La iniciativa busca acercarse a jóvenes que sueñan con abrirse camino en el futbol y que necesitan oportunidades para demostrar sus capacidades.

Tinca de Mi Vida FC

Trinca de Mi Vida FC es un proyecto de futbol independiente encabezado por la empresa Healthy People, bajo la dirección de Selomith Ramírez. Surgió como una alternativa deportiva tras la separación de este grupo de la administración del Club Irapuato. Actualmente, cuenta con su propio equipo y participa en la Liga TDP (Tercera División Profesional), además de impulsar la formación y desarrollo de jóvenes futbolistas en Guanajuato. Es importante señalar que Trinca de Mi Vida FC y el actual Club Irapuato son proyectos deportivos distintos.