Guanajuato, Guanajuato.- Los municipios de Guanajuato y Sombrerete, Zacatecas, formalizaron la firma de un Acuerdo de Amistad con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación intermunicipal y generar beneficios directos para sus habitantes.

El acto protocolario estuvo encabezado por la presidenta municipal Samantha Smith y el presidente municipal de Sombrerete, J. Santos Ramiro Hinojosa Aguayo, quienes coincidieron en que ambas ciudades comparten una profunda identidad histórica, cultural y de trabajo.

Derivado del análisis de viabilidad realizado entre ambas administraciones, el convenio se estableció bajo la figura jurídica de Acuerdo de Amistad y contempla tres ejes centrales de colaboración: los intercambios de promoción turística, las actividades culturales y artísticos, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gobierno.

Durante su intervención, Samantha Smith destacó que este acuerdo representa la culminación de las gestiones iniciadas en junio de 2025, subrayando que el verdadero valor de la firma radica en traducirla en acciones concretas que impacten positivamente en la ciudadanía.

El presidente municipal de Sombrerete, J. Santos Ramiro Hinojosa Aguayo, celebró la apertura de la capital guanajuatense y destacó las similitudes que unen a ambos pueblos, desde su vocación turística y arquitectónica hasta la cultura del esfuerzo heredada de su pasado minero.

“Hoy Guanajuato le tiende la mano a Sombrerete, y Sombrerete la reitera con respeto, admiración y voluntad de construir juntos. Que este acuerdo sea una puerta abierta para que nuestros artesanos encuentren nuevos espacios, nuestros artistas compartan su talento y nuestros jóvenes descubran que las fronteras municipales no deben limitar sus sueños”, puntualizó Hinojosa Aguayo.