Irapuato, Guanajuato.- El diputado federal del PAN Diego Rodríguez Barroso difundió un video en el que mostró documentos que, según él, acreditan que el proyecto del nuevo Hospital General del IMSS en Irapuato. El legislador enseñó la clave de cartera ante la Secretaría de Hacienda, exigiendo la renuncia del diputado federal de Morena José “Pepe” Aguirre Gallardo por “mentiroso e ignorante”.

En el video, grabado de noche, Rodríguez Barroso afirmó que Aguirre ha dicho en varias ocasiones que el proyecto no cuenta con clave de cartera ante Hacienda, detallando que es “falso”, recordando que un día antes lo retó ante los medios a renunciar a su diputación si se demostraba que esa clave existe.

El primer documento que muestra es un oficio del IMSS con logotipos del Gobierno de México, que según el diputado firma el titular de la Dirección de Finanzas del instituto con la clave de cartera 2350GYR0079 dice que es “Estudios de preinversión para la construcción de un nuevo Hospital General de Zona de 216 camas en Irapuato, Guanajuato”.

El oficio, del presupuesto 2024 de obra pública, en ese documento autoriza una transferencia de 2 millones 95 mil 812 pesos para contratar estudios de mecánica de suelos, de acuerdo con el texto que se alcanza a leer en el video.

El segundo documento es una hoja del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, en el apartado de programas y proyectos de inversión del IMSS y en base a lo que dijo Rodríguez Barroso, ahí aparecen la misma clave y los recursos que recibió el proyecto ese año.

El panista acusó a Aguirre de votar en contra de la construcción del hospital y de poner en riesgo la salud de los derechohabientes, concluyendo que el morenista debería renunciar “por mentiroso, por ignorante o por ambas cosas”.

Hay que recordar que noviembre de 2025 Aguirre votó contra una reserva que buscaba destinar 30 millones de pesos al proyecto y ha sostenido que al proyecto le falta fortalecer su proyecto ejecutivo y obtener la clave de cartera necesaria para pasar a la construcción.

El nuevo hospital tendría 216 camas y atendería a más de 450 mil derechohabientes, según Rodríguez Barroso, donde el Ayuntamiento de Irapuato donó el terreno en 2022

Diputado federal de Morena: José “Pepe” Aguirre Gallardo por “mentiroso e ignorante”

“La construcción de un nuevo hospital general de zona del IMSS de 216 camas en Irapuato es una necesidad urgente para cuidar la salud y la vida de más de 450 mil personas derechohabientes. El que cobra como “diputado” del sur de la ciudad ha afirmado en varias ocasiones que este proyecto no cuenta con clave de cartera ante Hacienda. Falso. Por eso ayer, ante los medios de comunicación, lo reté públicamente a que, si le demostraba que sí existe esa clave, que renuncie a su diputación. Y aquí tengo las pruebas. Este es el documento oficial del Gobierno de México, firmado por el titular de la Dirección de Finanzas del IMSS, que acredita claramente la clave cartera del proyecto de inversión ante la Secretaría de Hacienda. El proyecto es 2350 GYR 0079. Y esta es la gráfica, parte del proyecto del presupuesto de Egresos de la Federación 2025, que acredita la misma clave y los recursos que este proyecto recibió ese año. Así exhibimos las mentiras del “diputado” de Morena, del cero iniciativas, el mismo que votó cínicamente contra la construcción del nuevo hospital del IMSS y que está poniendo en riesgo la vida de las y los derechohabientes. Los dichos se sostienen con argumentos; en este caso, con documentos. Yo ya cumplí. Ahora espero que Pepe Aguirre presente su renuncia por MENTIROSO, por IGNORANTE o por ambas cosas. Las dos inaceptables para quien ocupa un cargo público. La salud de las familias de Irapuato y de toda la región no está en negociación. El hospital va, y no vamos a descansar hasta verlo construido. Les mando un cordial saludo. Dios les bendiga”, dijo el diputado federal del PAN Diego Rodríguez Barroso

Sabías que… La clave que exhibe el panista es de estudios de preinversión, no de construcción. Aguirre ha dicho que falta la clave para construir. Los dos podrían tener parte de razón, aunque el IMSS no ha informado nada al respecto.

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