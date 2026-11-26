Irapuato, Guanajuato.- La comunidad de Santa Bárbara, en Irapuato, contará con su primera calle pavimentada, luego del arranque de los trabajos de rehabilitación de la calle Emiliano Zapata, considerada la vialidad principal de esta localidad.

La obra contempla la colocación de pavimento asfáltico y se realizará con recursos estatales y municipales. El proyecto busca mejorar las condiciones de movilidad de las familias que viven en la comunidad y de las personas que utilizan esta calle para trasladarse diariamente.

Pavimentación beneficiará a habitantes de Santa Bárbara

Durante el arranque de los trabajos, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que esta obra representa un avance para la infraestructura de Santa Bárbara, al tratarse de la primera pavimentación que se realiza en la localidad.

La alcaldesa señaló que el proyecto es resultado del trabajo coordinado entre las autoridades locales, la Dirección de Desarrollo Rural y el Gobierno Municipal.

“Hoy vamos a poder decir: Santa Bárbara no se quedó atrás; Santa Bárbara dio un paso importante en infraestructura, que les va a dar una mejor condición para todas las familias, para sus hijas y sus hijos”, expresó.

Gobierno municipal busca atender necesidades de comunidades rurales

Lorena Alfaro destacó que, mediante los delegados y promotores rurales, la administración municipal mantiene comunicación con los habitantes de las comunidades para conocer sus necesidades y buscar soluciones.

Explicó que este acercamiento permite identificar las prioridades de cada localidad y orientar los recursos disponibles hacia obras que contribuyan a su desarrollo.

En el caso de Santa Bárbara, la pavimentación de la calle Emiliano Zapata representa un avance en infraestructura y movilidad para sus habitantes.

Obra se realiza con recursos estatales y municipales

Los trabajos contemplan la colocación de pavimento asfáltico y forman parte de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para llevar infraestructura a las comunidades rurales de Irapuato.

Con esta intervención, Santa Bárbara inicia una nueva etapa en sus condiciones de movilidad, al contar con su primera vialidad pavimentada.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener el trabajo conjunto con la ciudadanía y continuar impulsando obras en las comunidades rurales para mejorar las condiciones de vida de las familias irapuatenses.