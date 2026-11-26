Guanajuato.- Un total de 273 escuelas de educación básica de Guanajuato fueron reconocidas por mejorar sus resultados académicos, como parte de la primera generación de la Estrategia 370, impulsada por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).

Del total de planteles distinguidos, 184 corresponden a primarias y 89 a secundarias, distribuidas en las siete delegaciones regionales del estado. El reconocimiento destacó el trabajo de directivos, supervisores y personal educativo que participó en las acciones de acompañamiento para fortalecer el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

290 escuelas mejoraron sus resultados académicos

La Estrategia 370 comenzó en 2025 con la selección de 370 escuelas de primaria y secundaria que necesitaban acompañamiento específico para mejorar el desempeño de sus estudiantes.

De acuerdo con los resultados de la Recopilación de Información para la Mejora de los Aprendizajes (RIMA) 2026, 290 planteles registraron avances respecto a la evaluación anterior, lo que representa cerca de ocho de cada diez escuelas atendidas.

La RIMA es una evaluación diagnóstica aplicada por la SEG que permite identificar avances y áreas de oportunidad en los conocimientos de los estudiantes, principalmente en las materias de Español y Matemáticas.

Con esta información, las autoridades educativas pueden orientar las acciones pedagógicas de acuerdo con las necesidades de cada comunidad escolar.

Reconocen el trabajo de las comunidades educativas

Durante el encuentro, la subsecretaria de Educación Básica, Guadalupe Valenzuela Ríos, quien acudió en representación del secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez, reconoció el compromiso de las comunidades escolares para mejorar los resultados de sus estudiantes.

Señaló que la Estrategia 370 surgió de la necesidad de atender los desafíos educativos y generar mejores oportunidades de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes.

También destacó que las 273 escuelas reconocidas demostraron que el trabajo en equipo, el acompañamiento y la voluntad de mejorar pueden contribuir a transformar los resultados educativos.

La funcionaria agradeció la participación de directoras, directores, supervisores, jefes de sector y asesores técnico-pedagógicos, particularmente por enfocar sus esfuerzos en estudiantes que enfrentaban mayores dificultades académicas.

Durante su intervención, resaltó que detrás de cada avance escolar hay logros concretos, como mejorar la comprensión lectora, resolver problemas matemáticos y recuperar la confianza de los estudiantes en sus propias capacidades.

Realizan conferencias y entrega de reconocimientos

Como parte del evento de la primera generación de la Estrategia 370, se presentó la ponencia “De los buenos resultados a la excelencia sostenida”, impartida por la especialista Oralia Bonilla, quien abordó la importancia de mantener procesos de mejora continua en las escuelas.

Posteriormente, se entregaron reconocimientos a directoras y directores de los planteles distinguidos de las siete delegaciones regionales. También se reconoció a quienes estuvieron al frente de las escuelas durante el ciclo escolar 2025-2026 y contribuyeron a los resultados obtenidos.

Las actividades concluyeron con la conferencia motivacional “Más allá de la cima: el poder de creer, perseverar y transformar”, impartida por la alpinista Andrea Dorantes, conocida como Andy, quien compartió experiencias sobre perseverancia, confianza y superación de desafíos.

Con estos reconocimientos, la Secretaría de Educación de Guanajuato busca fortalecer el acompañamiento a las comunidades escolares y promover el intercambio de prácticas que contribuyan a mejorar la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas del estado.