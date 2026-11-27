Pénjamo, Guanajuato.- Con más de 1.3 millones de raciones alimentarias distribuidas a estudiantes, casi 2 mil apoyos funcionales entregados y más de 11 mil atenciones médicas a bajo costo, el Sistema DIF Municipal de Pénjamo presentó los resultados de su segundo año de trabajo, enfocado en la asistencia social, la salud y la atención a grupos prioritarios.

Durante su Segundo Informe de Resultados, la presidenta del Patronato del DIF Municipal, María Concepción Balver Rodríguez, dio a conocer los alcances de los programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y familias de distintas comunidades del municipio.

DIF Pénjamo fortalece los apoyos alimentarios

Entre los resultados presentados destaca la distribución de más de 1.3 millones de raciones alimentarias para estudiantes, como parte de las acciones para contribuir a la nutrición y el desarrollo de la infancia penjamense.

Asimismo, en el Centro Gerontológico se entregaron 21 mil 650 raciones de desayunos destinadas a personas adultas mayores, con el propósito de fortalecer su alimentación y brindar acompañamiento a este sector de la población.

Entregan casi 2 mil apoyos funcionales

En materia de inclusión y movilidad, el DIF Municipal reportó la entrega de 1 mil 921 apoyos funcionales para personas que requieren herramientas que faciliten sus actividades cotidianas.

Los apoyos se distribuyeron de la siguiente manera:

1 mil 006 aparatos auditivos.

503 bastones.

258 andadores.

154 sillas de ruedas.

Estos dispositivos buscan favorecer la autonomía y mejorar la movilidad de las personas beneficiarias.

Brindan más de 11 mil atenciones médicas a bajo costo

En el rubro de salud, el organismo proporcionó 11 mil 139 atenciones a bajo costo, mediante consultas con médicos especialistas y servicios de rehabilitación, optometría y ortopedia.

A estos resultados se suma el trabajo de la Farmacia del Bienestar, donde 7 mil 850 personas surtieron sus medicamentos y se otorgaron 963 consultas, como parte de los servicios para apoyar la economía familiar y dar continuidad a los tratamientos médicos.

DIF Pénjamo reconoce respaldo del Gobierno Municipal

Durante su mensaje, María Concepción Balver Rodríguez agradeció el respaldo de la presidenta municipal, Yozajamby Molina Balver, así como el compromiso del personal del DIF, cuya labor permite llevar los programas y servicios a las familias del municipio.

Con los resultados de este segundo año, el Gobierno Municipal de Pénjamo y el Sistema DIF refrendaron su compromiso de mantener el trabajo coordinado en materia de asistencia social, alimentación, salud e inclusión, con el objetivo de ampliar los apoyos y oportunidades para las familias penjamenses.