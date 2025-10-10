Tequilera en Cuerámaro, “un proyecto irreal”

Cuerámaro, Guanajuato.- La tequilera que se estaba proyectando para el municipio de Cuerámaro quedó en un simple proyecto de la administración anterior, pues hasta el momento no se ha dado continuidad.

En junio de 2022 el alcalde en turno Mauricio Arce había señalado que se buscaba atraer la inversión de una tequilera en el municipio para aprovechar los sembradíos que se estaban generando en ese entonces.

Arce señaló que su oportunidad que tener una tequilera en el municipio era parte del Plan de Desarrollo Económico del municipio, pues con ella se pretendía generar empleos, así como un impulso a los agricultores del agave.

Sin embargo, este proyecto quedo en eso, en un proyecto, ya que el actual alcalde, Humberto Hernández “Profe Beto”, señaló que durante el año en el que ha sido la cabeza de la administración municipal, no ha tenido conocimiento alguno de dicho plan estratégico.

El “Profe Beto” reitero que no ha tenido ningún acercamiento con ninguna empresa del ramo, y desconoce si hay alguna empresa que este pensando en invertir para colocar una tequilera en el municipio y enfatizó que no hay ningún trámite municipal en ese sentido.

Así mismo, el alcalde de Cuerámaro señaló que está trabajando en atraer nuevas fuentes de empleo para los ciudadanos y dijo que en breve dará información sobre los avances y negociaciones para que nuevas empresas se instauren en el municipio.

Cabe señalar que este no ha sido el primer intento en atraer inversión y conformar una tequilera en el municipio, puesto que hace más de 20 años, para el año 2003, se planteo el proyecto de una tequilera que conformarían a productores de los municipios de Cuerámaro, Abasolo, Pénjamo, Huanímaro y Manuel Doblado, sin embargo, este proyecto tampoco vio la luz y terminó en un “espejismo”.