Abandonan restos de ataúdes en terrero privado de San José Iturbide

San José Iturbide, Guanajuato.- Restos de ataúdes fueron abandonados en un lote de propiedad privada en San José Iturbide. Apilados y con telas que parecían ser de cadáveres, vecinos denunciaron el hallazgo. Al atender el reporte, el Director de Servicios Municipales aclaró que únicamente se trataba de féretros oxidados.

Ante un reporte sobre la localización de cajas fúnebres y posibles cadáveres, autoridades acudieron al predio para verificar la información. El funcionario Miguel Ángel Montes Jaime se encargó de explicar que lo encontrado correspondía a un caso en el que simplemente se desecharon residuos.

Al parecer, en ocasiones los ciudadanos que desean enterrar a sus seres queridos pagan a sepultureros que son ajenos al municipio, y éstos, al terminar su trabajo, se deshacen de los ataúdes y demás cosas que “estorban” en las tumbas y las dejan en donde sea.

Miguel Ángel recalcó que es necesario cuidar los espacios públicos y respetar los privados, por lo que invitó a la gente a encargarse de su basura. Además, aclaró que personal de Servicios se dedicó a recoger los restos y limpiar el área afectada.