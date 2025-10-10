PRI no participará en ejercicios previos del Poder Ejecutivo para próxima reforma política

Guanajuato, Guanajuato.- La dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ruth Tiscareño Agoitia, en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, convocará desde el Congreso de Guanajuato a las fuerzas políticas a participar en la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo Federal.

Ya hubo comunicación con las presidencias de los partidos en Guanajuato y dijo que la próxima semana pudiera concretar cuando se concrete la primera reunión para encaminar, en conjunto, alguna reforma.

Sin embargo, precisó que el PRI en Guanajuato no participará en foros de consulta que realice la Comisión Presidencial, pues “no tiene caso si ya todo lo tienen hecho; mejor lo haremos en el marco de la legalidad en el Congreso local, donde sí podemos debatir y deliberar y de alguna manera podemos cambiar alguna cosa, ahí sí vamos a participar”, afirmó.

En rueda de prensa declaró que una reforma política – electoral debe respetar las decisiones políticas fundamentales que conforman el Estado Mexicano y sus principios

constitucionales, por lo que reafirmó que se debe mantener la concepción de un Estado Social Democrático de derecho, el fortalecimiento del federalismo, rechazando tendencias centralistas, el respeto y la inclusión de las minorías para que nadie quede excluido del acceso al poder.

Puntualizó que la representación proporcional de las fuerzas políticas debe prevalecer para evitar la sobre o sub representaciones y también debe mantenerse el financiamiento público sobre el privado con el fin de preservar la equidad y evitar dinero ilícito en las elecciones.

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) mencionó que la ruta a la nueva reforma electoral que se plantea, obedece al interés que existe en preparar propuestas que en un futuro pueden convertirse en iniciativas de ley. Ante este escenario, advirtió que la Comisión de Asuntos Electorales estará pendiente y promoverá que participe de manera activa.

Por eso, como presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, considero indispensable que el Congreso esté atento y participe de manera activa”, recalcó.

Dijo que la posible reforma será política – electoral y no solo electoral, pues explicó que no solo definirá cómo serán electos los poderes, sino que puede reconfigurarlos y además, podría implicar reformas constitucionales con efectos profundos en el ámbito local y municipal.

Ante ello, reiteró el firme llamado a todas las fuerzas políticas de Guanajuato para que dialoguen y se construya en conjunto, reformas electorales que perfeccionen las reglas del juego democrático, con beneficio de la ciudadanía y de la estabilidad del sistema político.

Ampliar regidores

Entre las propuestas que el PRI guanajuatense quiere plantear para la próxima reforma político electoral está la de aumentar el número de regidurías para que por ley los grupos de la diversidad sexual, los de pueblos originarios y las personas con discapacidad tengan representación en los ayuntamientos.