Pénjamo, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la cultura del cuidado del agua, combatir el estrés hídrico y modernizar los sistemas de medición en el municipio, el Comité Municipal de Agua Potable de Pénjamo (CMAPP) formalizó un convenio de colaboración con más de 30 instituciones públicas de educación básica de la cabecera municipal y comunidades.

El acto protocolario estuvo encabezado por el Secretario del Ayuntamiento, Christian David Tejeda Alatorre, y el Director del CMAPP, Eliseo Lemus, acompañados por autoridades educativas, directivos escolares, padres y madres de familia quienes sumaron voluntades para llevar la responsabilidad ambiental y la eficiencia hídrica directamente a los planteles escolares.

Durante su intervención, el Director del CMAPP, Eliseo Lemus, expuso el diagnóstico técnico que motiva esta alianza, detallando que del cien por ciento del agua que se extrae de los seis pozos que integran la red de cabecera municipal, únicamente entre el 30 y el 40 por ciento cuenta con registro medido, mientras que el resto se pierde en fugas, desperfectos o tomas que aún se encuentran en proceso de regularización. Subrayó que instalar y monitorear medidores en las escuelas es un paso decisivo para saber con exactitud cuánta agua se consume y corregir pérdidas en la red.

Asimismo, se explicó a las autoridades escolares el esquema de dotación por derecho establecido en la Ley de Ingresos, dependiendo del nivel escolar y por cada estudiante inscrito por turno. A través de este convenio, los planteles participarán activamente en la estrategia pedagógica «Acciones concretas en el aula», estructurada en tres ejes: medir el consumo semanal de la escuela, actuar cerrando llaves y reportando fugas de inmediato, y multiplicar el compromiso llevando buenas prácticas a los hogares como tarea familiar.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Christian David Tejeda Alatorre, enfatizó la relevancia de impulsar políticas públicas de corresponsabilidad ciudadana donde gobierno, instituciones educativas y familias trabajen en un mismo sentido. Señaló que en la gestión de los recursos vitales lo que no se mide no se puede mejorar ni corregir, por lo que esta alianza con más de 30 escuelas marca un precedente fundamental para asegurar el abastecimiento futuro y proteger el entorno ecológico de Pénjamo.