Irapuato, Guanajuato.- Alrededor de 500 estudiantes de secundaria participaron en el Sexto Encuentro de Prevención de Adicciones, realizado en el Inforum de Irapuato, donde recibieron información y herramientas para reconocer situaciones de riesgo, fortalecer su autoestima y aprender a decir no al consumo de sustancias.

Mediante actividades, dinámicas y módulos interactivos, las y los jóvenes reflexionaron sobre la importancia de mantenerse alejados del tabaco, alcohol, vapeadores y otras sustancias que pueden afectar su salud.

Llaman a jóvenes a fortalecer su autoestima y aprender a decir no

Durante el encuentro, Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, dirigió un mensaje a los estudiantes en el que destacó que la adolescencia es una etapa de descubrimiento, nuevas amistades y decisiones que pueden influir en su futuro.

La funcionaria les recordó que no necesitan exponerse a situaciones de riesgo para demostrar algo a otras personas o conseguir su aceptación.

“No necesitan hacer algo que los ponga en riesgo para demostrarle algo a alguien o para ganarse su amistad. Eso no lo olviden. Aprendan a decir que no”, expresó.

También hizo un llamado a madres y padres de familia para mantenerse cerca de sus hijas e hijos, conocer sus amistades, interesarse por sus actividades y, principalmente, escucharlos sin juzgarlos.

Asimismo, reconoció el papel de maestras y maestros como figuras de confianza y acompañamiento para las juventudes.

Participan instituciones en jornada de prevención

Por su parte, Eduardo Tovar Guerrero, director de Salud Municipal, explicó que el objetivo del encuentro es acercar información y herramientas para prevenir las adicciones mediante actividades didácticas y participativas.

Detalló que en esta edición asistieron estudiantes de dos secundarias, quienes recorrieron distintos módulos temáticos preparados por las instituciones participantes.

Durante su intervención, también promovió ejercicios de autoestima y amor propio, e invitó a los jóvenes a reconocer la importancia de cuidarse y apoyarse entre compañeros.

La jornada se realizó en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, a través de la Jurisdicción Sanitaria VI, y contó con la participación de la Delegación de Educación, Cruz Roja, el Instituto Electoral, la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, Alcohólicos Anónimos y 12 dependencias del Gobierno Municipal.

Con este tipo de actividades, el Gobierno de Irapuato busca fortalecer el trabajo conjunto entre familias, escuelas e instituciones para brindar a las nuevas generaciones herramientas que les permitan tomar decisiones responsables, cuidar su bienestar y construir un mejor futuro.