Tarimorada termina en luto: participante muere tras embestida de toro

Tarimoro, Guanajuato.- La fiesta tradicional de la Tarimorada concluyó en luto por la muerte de Jorge Luis Campos López. El hombre fue embestido por un toro en uno de los encierros del festejo. Tras ingresar al hospital, se confirmó su fallecimiento horas más tarde.

El vecino de la cabecera del municipio estaba dentro de la zona del encierro, cuando el animal se acercó rápidamente y le clavó un cuerno. Los asistentes lo ayudaron a salir y posteriormente fue llevado a recibir atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, Jorge Luis murió cerca de las 8 de la noche del domingo, derivado de la hemorragia causada por el impacto en el fémur.

Cabe destacar que varias personas más resultaron heridas durante los llamados encierros, en los que los participantes se ponen en riesgo. Una mujer fue atendida al acercarse a la zona, donde un toro la acorraló.