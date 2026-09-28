Tras su muerte, el guanajuatense de 62 años Rubén dona sus córneas

León, Guanajuato.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato concretó con éxito la procuración número 19 de órganos y tejidos en lo que va del presente año 2026, realizada en las instalaciones del Hospital General de Zona (HGZ) No. 21, ubicado en la ciudad de León.

La doctora Brenda Ivette Caballero Bustos, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante del HGZ No. 21, informó que el donante fue el señor Rubén, de 62 años de edad, originario de Guanajuato, quien lamentablemente presentó encefalopatía hipertensiva y posteriormente evolucionó a muerte encefálica.

“A pesar del difícil momento por la pérdida de su ser querido, la esposa y las hijas del señor Rubén mostraron un enorme sentido de solidaridad y humanidad al dar su consentimiento para la donación de ambas córneas. Este acto altruista brindará a dos personas con padecimientos visuales la oportunidad de volver a ver y transformar sustancialmente su calidad de vida”, destacó la especialista.

La doctora Caballero Bustos precisó que, cumpliendo estrictamente con los protocolos médicos y legales correspondientes, los tejidos corneales procurados fueron trasladados de manera especializada al Banco de Tejidos del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, en la Ciudad de México, donde serán procesados y asignados a receptores en lista de espera y detalló que 3 de las procuraciones de este año han sido multiorgánicas, el resto de tejido corneal.

Asimismo, la coordinadora hospitalaria hizo un reconocimiento al trabajo coordinado del equipo multidisciplinario del HGZ No. 21 y extendió una invitación a la población en general para conversar en el seno familiar sobre la voluntad de donar órganos y tejidos.

“Es fundamental sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación. Expresar a nuestros familiares el deseo de ser donantes facilita la toma de decisiones en momentos críticos y permite regalar una nueva oportunidad de salud y vida a quienes más lo necesitan”, concluyó la doctora.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona interesada puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): https://www.gob.mx/cenatra o bien, visitar la plataforma del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos