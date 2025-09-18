Toros causan destrozos en San Felipe

San Felipe, Guanajuato.- Tres toros que se encontraban en libertad causaron estragos dentro de la colonia El Fraile en San Felipe. Luego de dejar vehículos dañados y algunas personas lesionadas, las autoridades los sacrificaron. Acto seguido, Los habitantes comenzaron a llevarse partes de los cuerpos.

De acuerdo a los primeros reportes, los animales escaparon y mientras rondaban por la cabecera municipal se estampaban contra vehículos estacionados y en movimiento, generando también heridas leves a la gente. La policía municipal y protección civil fue alertada y acudieron a controlar la situación.

Cuando llegaron los elementos de seguridad, retiraron a las personas de la zona de peligro para detener a los toros. El video de uno de ellos fue exhibido en redes sociales, mientras los policías le dieron el tiro de gracia en la calle del Chorro.

Sin embargo, los otros dos también fueron inmolados y al morir, la gente se fue acercando con machetes y bolsas negras para quedarse con una parte de los mismos, impidiendo que fueran retirados por las autoridades.

La Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente y con ello, deslindar responsabilidades.