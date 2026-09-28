Autoridades descartan detonaciones de arma tras el Desfile del Terror

Irapuato, Guanajuato.- Luego de los reportes generados al término del Desfile del Terror, autoridades municipales realizaron una verificación en la zona para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal, se descarta la presencia de detonaciones de arma y no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

Durante la revisión, las autoridades identificaron a tres personas a bordo de motocicletas, cuyos motores y escapes habrían generado confusión entre algunos de los asistentes.

Asimismo, una persona presentó un desmayo y recibió atención por parte de paramédicos en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal mantienen presencia y realizan recorridos preventivos en la zona para preservar la seguridad.

La Secretaría de Seguridad llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante situaciones que puedan generar confusión o reportes no confirmados.