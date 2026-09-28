Así fue el Desfile de Monstruos y Botargas en Irapuato 2026

Irapuato, Guanajuato.- La tarde de este domingo arrancó el Desfile de Monstruos y Botargas Irapuato 2026, un evento que reunió a personajes caracterizados, criaturas de terror y botargas para recorrer las calles de la ciudad.

Entre disfraces de monstruos, personajes fantásticos y figuras conocidas por chicos y grandes, el desfile comenzó a generar expectación entre las familias que acudieron para disfrutar del espectáculo.

La celebración combina entretenimiento, creatividad y el ambiente previo a las festividades de Halloween, con participantes que lucen elaboradas caracterizaciones para formar parte de este recorrido.

Irapuato se llenó de monstruos, botargas y diversión con el inicio de esta edición 2026.