Así fue el Desfile de Monstruos y Botargas en Irapuato 2026

Personajes de terror, criaturas fantásticas y coloridas botargas llenan de ambiente las calles de la ciudad

Gabriel Piña27 septiembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La tarde de este domingo arrancó el Desfile de Monstruos y Botargas Irapuato 2026, un evento que reunió a personajes caracterizados, criaturas de terror y botargas para recorrer las calles de la ciudad.

Entre disfraces de monstruos, personajes fantásticos y figuras conocidas por chicos y grandes, el desfile comenzó a generar expectación entre las familias que acudieron para disfrutar del espectáculo.

La celebración combina entretenimiento, creatividad y el ambiente previo a las festividades de Halloween, con participantes que lucen elaboradas caracterizaciones para formar parte de este recorrido.

Irapuato se llenó de monstruos, botargas y diversión con el inicio de esta edición 2026.

Gabriel Piña27 septiembre, 2026

Gabriel Piña

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