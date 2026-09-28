Navajazos y lesionados en campo de fútbol de Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Una pelea entre aficionados de fútbol llanero en el campo El Molinito en Salamanca terminó con 2 personas lesionadas; una de ellas de gravedad, y 4 más detenidas. Luego del partido, habitantes de La Capilla y Nativitas se enfrentaron; las heridas de los asistentes, al parecer, fueron provocadas por una navaja.

Según la ficha informativa de la Secretaría de Seguridad, el reporte de la riña alertó a policías, que se movilizaron al cruce de Andrés Delgado y Andar Revolución. En el lugar encontraron a dos hombres señalados como presuntos participantes. Durante el recorrido, otros dos más fueron identificados por los asistentes al evento como generadores de violencia.

Todos opusieron resistencia, sin embargo, quedaron a disposición del Ministerio Público. Asimismo, se informó que uno de ellos presentaba una herida en la lengua y recibió atención médica. Una segunda persona fue trasladada al hospital debido a sus lesiones críticas.

Las autoridades continúan realizando investigaciones para deslindar responsabilidades.