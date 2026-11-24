Celaya, Guanajuato.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó 223 apoyos económicos del programa “Creemos en Ti” a mujeres y jóvenes de comunidades rurales, dio inicio a la pavimentación de la calle Villagrán y encabezó el Séptimo Encuentro con los Comités de la Gente, durante una gira de trabajo por Celaya.

Entregan apoyos a mujeres y jóvenes emprendedores

Como parte del programa “Creemos en Ti”, se entregaron 223 apoyos dirigidos a mujeres de entre 18 y 59 años, así como a jóvenes de 18 a 30 años, con una inversión total de 1.5 millones de pesos.

De acuerdo con la gobernadora, 85 apoyos fueron destinados a habitantes de Celaya, 71 a personas de Comonfort y 67 a beneficiarios de Santa Cruz de Juventino Rosas.

La meta estatal para 2026 es entregar 4 mil apoyos, cada uno por 7 mil pesos no reembolsables, lo que representa una inversión total de 28 millones de pesos.

Durante el evento, Libia Dennise destacó que más del 86 por ciento de los apoyos entregados hasta ahora han sido para mujeres, lo que, señaló, refleja la confianza de este sector para acercarse al gobierno y desarrollar sus proyectos.

“En el Gobierno de la Gente creemos en ustedes, en mujeres y hombres emprendedores, sigan adelante con sus proyectos”, expresó.

En la entrega participaron el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, y la directora general de la Financiadora y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, Ivón Padilla Hernández.

Arranca pavimentación de la calle Villagrán

Durante la misma gira, la gobernadora dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación de la calle Villagrán, en la colonia Santa María.

La obra contempla una inversión superior a los 10.9 millones de pesos. De ese monto, más de 10.6 millones corresponden a recursos gestionados por el Gobierno del Estado, mientras que el resto será aportado por el municipio, como parte de la estrategia “Manos a la Obra”.

Los trabajos abarcarán 463 metros de vialidad e incluirán pavimento de concreto hidráulico, construcción de banquetas y guarniciones, rehabilitación de las redes de drenaje sanitario y agua potable, así como instalación de alumbrado público y señalamiento vial.

La mandataria señaló que el proyecto fue posible gracias a las gestiones realizadas por la ciudadanía y el gobierno municipal.

También anunció que, mediante el programa “Manos a la Obra”, se destinarán 168 millones de pesos para desarrollar 26 proyectos en Celaya, entre los que se encuentra la pavimentación de esta calle.

A esta inversión se suman más de 187 millones de pesos, aportados entre el Estado y el Municipio, para realizar 57 obras de drenaje, electrificación y mejoramiento de vialidades, entre otras acciones.

Reconocen el trabajo de los Comités de la Gente

Como parte de sus actividades, Libia Dennise encabezó el Séptimo Encuentro con los Comités de la Gente, donde reconoció la participación de mujeres y hombres que colaboran en acciones para mejorar sus colonias y comunidades.

La gobernadora destacó que estos grupos contribuyen al trabajo comunitario y forman parte de las acciones impulsadas por su administración.

De acuerdo con lo informado durante el encuentro, en Guanajuato existen cerca de 2 mil Comités de la Gente, cuyos integrantes participan en actividades para atender necesidades de sus localidades.

“Ustedes ponen su talento y esfuerzo, y eso lo estamos reconociendo, por eso este encuentro es un reconocimiento a su labor y vamos a seguir trabajando juntos”, expresó la mandataria.

En el evento también participó la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, quien reconoció la labor de quienes integran los comités. Asimismo, asistieron integrantes del gabinete estatal, legisladores y representantes de organismos empresariales.