León, Guanajuato.- El senador Emmanuel Reyes Carmona, aspirante a ser candidato a la presidencia municipal de León, publicó un comunicado para responder a una nota publicada sobre la permanencia espectaculares de su segundo informe legislativo fuera de los tiempos que marca la ley. Responsabilizó a la empresa de publicidad de no retirarlos a tiempo.

Aclaró que los espacios fueron contratados para informar a la ciudadanía sobre las actividades realizadas como representante de Guanajuato en el Senado de la República, que presentó su segundo informe el pasado 7 de septiembre y que los anuncios tuvieron como único propósito comunicar parte de su trabajo legislativo y cumplir con el ejercicio de rendición de cuentas.

“La contratación de esos espacios se realizó por el periodo correspondiente. Después de ese plazo no solicité que permanecieran colocados, no contraté ninguna ampliación ni he pagado un solo peso adicional por su permanencia”, afirmó.

Explicó que en las propias fotografías difundidas por el periódico que hizo la denuncia se observan lonas desgastadas por el paso del tiempo y por su exposición al sol y al viento:

“Todo indica que, una vez concluida la contratación, las lonas permanecieron instaladas hasta que alguien más contratara esos espacios y la empresa sustituyera el material, como suele ocurrir con anuncios que incluso llegan a permanecer rasgados o deteriorados”.

Indicó que corresponde a la empresa propietaria o encargada de los espectaculares explicar por qué las lonas no fueron retiradas o reemplazadas. Añadió que la sola presencia de su imagen en esos espacios no significa que haya solicitado, autorizado o pagado para que continuara exhibiéndose.

“Los espectaculares se colocaron para informar sobre mis actividades legislativas. Mi nombre y mi fotografía permitían identificar quién rendía el informe. No fueron contratados para promover una candidatura; todo se realizó apegado a lo que la propia ley permite, sin necesidad de ir más allá”, concluyó.

Emmanuel Reyes mantiene una confrontación directa con otro senador: el expanista Ricardo Sheffield, Ambos han sostenido intercambio de acusaciones. A Reyes Carmona, oriundo de Villagrán, Guanajuato, se le señala de no ser leonés y pertenecer a la llamada “secta de la Luz del Mundo”.

Lo anterior en el marco del escándalo protagonizado por el exfutbolista Carlos “Gullit” Peña, quien fue señalado y ya acusado penalmente por presuntamente haber tocado sin su consentimiento a la exregidora Gabriela Echeverría, ambos también aspirantes a la candidatura.