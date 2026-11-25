Salamanca, Guanajuato.- Con cuentos, teatro, música y diversas actividades literarias, la escuela primaria rural María del Carmen Romero Torres, de la comunidad de San José de Mendoza, realizó su Feria Infantil del Libro, una jornada dedicada a fomentar el gusto por la lectura y acercar las expresiones culturales a niñas y niños de la localidad.

Durante el encuentro, estudiantes y familias participaron en actividades como un desfile de libros vivientes, cuentacuentos, trivias literarias y representaciones teatrales, con las que se buscó convertir la lectura en una experiencia cercana, divertida y participativa.

Uno de los momentos especiales fue la participación virtual de la escritora salmantina Laura Elena Rodríguez Garcidueñas, quien se conectó desde Praga, República Checa, para compartir una conferencia sobre su obra Desde el más allá, relacionada con la tradición mexicana del Día de Muertos.

Reconocen el trabajo de docentes y familias

La inauguración estuvo a cargo de Juan Luis Saldaña López, delegado de la Región IV de Educación, con sede en Irapuato, quien reconoció el trabajo de la directora del plantel, Mónica Cortés Domínguez, así como de docentes y familias para impulsar proyectos educativos en beneficio de la comunidad.

La directora explicó que la feria es resultado del esfuerzo conjunto de maestras y maestros, con el respaldo de madres y padres de familia, quienes han asumido el compromiso de ofrecer a sus estudiantes experiencias distintas que contribuyan a su formación integral.

La escuela se ha caracterizado por desarrollar iniciativas relacionadas con la lectura, el arte y la cultura. Como parte de la continuidad de este trabajo, para 2027 se contempla establecer un círculo de lectores dirigido a madres y padres de familia, con la intención de extender el hábito de la lectura a los hogares.

Mía, de siete años, leyó 37 libros durante el ciclo escolar

Momento destacado

Uno de los momentos más significativos de la feria fue el reconocimiento a Mía, una alumna de apenas siete años que leyó 37 libros por iniciativa propia durante el ciclo escolar anterior.

Como estímulo a su dedicación y entusiasmo por la lectura, recibió cinco libros de obsequio, en un reconocimiento que busca motivar a más estudiantes a descubrir el gusto por los libros.

Exalumno comparte su experiencia como científico

La jornada también contó con la participación de Miguel Serafín Núñez Aguayo, exalumno de la primaria y actualmente científico e investigador en las áreas de física y matemáticas.

Durante su intervención, compartió parte de su trayectoria académica e invitó a las niñas y los niños a mantener viva su curiosidad, fortalecer sus aprendizajes y sentirse orgullosos de sus raíces.

A estas actividades se sumó José Luis Luviano Ortiz, doctor en Ingeniería Mecánica del campus Salamanca de la Universidad de Guanajuato, quien realizó una donación de libros para ampliar el acervo de la escuela.

También se recibieron aportaciones de particulares y organismos educativos, con el propósito de fortalecer los materiales de lectura disponibles para la comunidad escolar.

Instituciones educativas y culturales se suman a la feria

El encuentro reunió a representantes de distintos planteles e instituciones, entre ellos la maestra Violeta Lara Murillo, directora del preescolar Ángel María, y el maestro Carlos Alberto González Ahumada, director de la Telesecundaria número 43.

También participó Katia Milo Fernández, directora general de Editorial y Publicaciones de la Secretaría de Cultura del Estado, en representación del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato.

La colaboración de autoridades educativas y culturales permitió sumar esfuerzos para fortalecer el acceso a los libros, promover las expresiones artísticas y generar nuevas oportunidades de acercamiento a la lectura entre las familias de esta comunidad rural.

Música y literatura para cerrar la jornada

La parte musical estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Infantil del Conservatorio de Música y Artes de Celaya, que ofreció diversas piezas para las familias de San José de Mendoza y comunidades cercanas.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de la Gente, a través de la Secretaría de Educación de Guanajuato, busca impulsar el hábito de la lectura, fortalecer los aprendizajes y acercar oportunidades culturales a las comunidades rurales.

La Feria Infantil del Libro también puso de manifiesto el papel de las escuelas, docentes y familias en la formación de niñas y niños, al generar espacios donde la literatura, el arte y la música forman parte de su desarrollo.