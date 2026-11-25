León, Guanajuato.- Con una inversión de 8 millones 586 mil 810 pesos, la Secretaría de Obra Pública (SOP) concluyó los trabajos de construcción y mejoramiento de infraestructura en el preescolar Alfred Adler, ubicado en León, con lo que se beneficia a 230 niñas y niños.

El proyecto incluyó la construcción de una barda perimetral, un patio cívico y un techado, con el propósito de ofrecer espacios educativos más seguros, funcionales y adecuados para las actividades escolares.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Juan Pablo Pérez Beltrán, estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para fortalecer la infraestructura educativa en Guanajuato, en coordinación con la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).

Construyen barda perimetral y refuerzan el acceso al plantel

Entre los trabajos realizados destaca la construcción de una nueva barda perimetral, un pórtico de acceso y la instalación de malla ciclónica, elementos destinados a reforzar la seguridad de las instalaciones escolares.

Estas mejoras buscan brindar mayor protección a las niñas y los niños, así como ofrecer mejores condiciones para el funcionamiento cotidiano del preescolar.

Instalan techado para actividades escolares y recreativas

Como parte del proyecto, también se construyó un techado de lámina de 10 por 24 metros en el patio escolar, equipado con alumbrado y bajadas pluviales.

Esta infraestructura permitirá que las y los estudiantes cuenten con un espacio protegido para realizar actividades cívicas, recreativas y escolares, incluso ante las condiciones del clima.

Además, se renovó el patio cívico mediante trabajos de demolición y sustitución de superficies. El área también recibió juegos en piso, jardineras y un asta bandera.

Rehabilitan instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias

La intervención incluyó mejoras en la infraestructura de servicios del plantel para fortalecer su funcionamiento.

Entre las acciones se realizaron adecuaciones en los alimentadores eléctricos, sustitución de cableado y accesorios en tres módulos, además de trabajos de mejora en las instalaciones hidráulicas, sanitarias y pluviales.

Con la conclusión de estas obras, el Gobierno de la Gente busca fortalecer las condiciones de los espacios educativos y ofrecer instalaciones dignas, seguras y funcionales que contribuyan al desarrollo y bienestar de las niñas y los niños de Guanajuato.