Pénjamo, Guanajuato.- Las familias de la localidad de Santa Ana Pacueco cuentan con mejores condiciones de movilidad y servicios básicos tras la entrega de la pavimentación de las calles Victoria 1 y Victoria 2, obra que fue inaugurada la tarde de este martes por la presidenta municipal, Yozajamby Molina.

El proyecto contempló la construcción de vialidades con concreto hidráulico, además de la renovación de infraestructura hidráulica y sanitaria, con el propósito de mejorar las condiciones de tránsito y los servicios para quienes habitan en esta zona del municipio.

Destinan más de 3 millones de pesos a la infraestructura urbana

Los trabajos comprendieron 132.50 metros lineales de calle, en el tramo ubicado entre las calles Guanajuato y Prolongación Victoria, con una superficie total de intervención de mil 290.59 metros cuadrados.

Como parte de la obra también se construyeron banquetas y guarniciones, además de renovar las redes de agua potable y drenaje sanitario.

La intervención incluyó la instalación de 12 tomas de agua potable y 12 descargas de drenaje, acciones que buscan mejorar la infraestructura y los servicios básicos de la localidad.

En total, la obra representó una inversión de 3 millones 92 mil 676 pesos con 74 centavos, en beneficio directo de 60 personas.

Yozajamby Molina destaca cumplimiento de compromisos

Durante la inauguración, la presidenta municipal destacó la importancia de impulsar proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades y que se traduzcan en beneficios para sus habitantes.

“Las palabras se convierten en hechos y los compromisos en resultados”, expresó Yozajamby Molina, al señalar que su administración mantiene el trabajo cercano a la ciudadanía, escuchando las solicitudes de las familias y atendiendo las prioridades de cada localidad.

Buscan mejorar las condiciones de vida de las familias

Con la entrega de estas vialidades, el Gobierno Municipal de Pénjamo continúa con las acciones de infraestructura urbana orientadas a mejorar la movilidad, fortalecer los servicios públicos y generar mejores condiciones para las familias.

La pavimentación de las calles Victoria 1 y Victoria 2 representa una mejora para los habitantes de Santa Ana Pacueco, quienes ahora cuentan con vialidades renovadas y servicios básicos modernizados para sus actividades cotidianas.