Guanajuato, Guanajuato.- La Policía Municipal de Guanajuato detuvo a nueve personas por su probable participación en diversos delitos y por contar con mandamientos judiciales vigentes. Entre los resultados destacan dos hombres –oriundos de Irapuato – que tenían órdenes de aprehensión por homicidio calificado, por su probable participación en los hechos ocurridos en agosto pasado en la zona de Pastita, donde una persona perdió la vida.

Ambas detenciones se realizaron en hechos distintos, luego de que los oficiales verificaran los datos de los detenidos en el sistema y confirmaran que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado.

Los uniformados detuvieron a dos hombres originarios de Irapuato, luego de que fueran reportados por presuntamente haber cristaleado un vehículo y sustraer pertenencias del interior, en la zona del Puente Piloto. Huyeron a bordo de un auto color rojo, pero tras el reporte al 9-1-1, con apoyo del sistema de videovigilancia C4 “Argos” se ubicó el vehículo involucrado con dirección a la comunidad de Santa Teresa, por lo que se desplegó un operativo en la zona y un punto de control en el entronque Silao-Irapuato, donde finalmente fue detenido.

Al llevar a cabo la revisión preventiva conforme a protocolos, se les encontró cuatro pequeñas bolsas y un envoltorio con presunta droga crista, y una réplica de arma de fuego; al interior del automóvil se recuperaron las pertenencias reportadas como robadas: una terminal, una bolsa de mujer, una mochila, una iPad con teclado y una laptop. Por lo que los hombres de 25 y 30 años, fueron detenidos. Al consultar sus datos, se confirmó que el hombre de 30 años contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio.

De acuerdo a las investigaciones y los registros de los arcos carreteros también permitieron identificar que el automóvil en el que viajaban los detenidos había circulado por la capital en fechas que coinciden con otros reportes de robo registrados en la ciudad, información que quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

En otro hecho, mediante el seguimiento de los arcos carreteros se detectó el paso de un automóvil Chevrolet Chevy azul, con placas del estado de Zacatecas con reporte de robo, que circulaba por el arco 2 del bulevar Euquerio Guerrero, con dirección a San Miguel de Allende. Tras implementar un operativo de búsqueda, la Policía Municipal localizó la unidad sobre la carretera a Puentecillas y detuvieron a su conductor, un hombre de 33 años.

En la colonia Cerro del Cuarto, sobre el callejón de Lagunitas, elementos municipales detectaron a un hombre, de 25 años, que quemaba basura en un terreno baldío. Al solicitarle que apagara el fuego, el sospechoso se negó y se tornó agresivo, por lo que fue detenido. Al consultar sus datos en el sistema, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

Por otro lado, como resultado del Operativo Relámpago, realizado en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), en la comunidad de Cañada de Bustos se recuperó una motocicleta Italika DM250 con reporte de robo vigente desde el 31 de octubre de 2026. En esta intervención fueron detenidas dos personas que viajaban a bordo de la unidad.

Finalmente, durante un recorrido de vigilancia sobre la carretera Guanajuato-Juventino Rosas, a la altura de la gasolinera de la comunidad de Yerbabuena, policías municipales detuvieron a un hombre de 29 años, que cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes: una por delitos contra la salud y otra por daños.

Las nueve personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana se mantiene firme en territorio para dar atención inmediata a reportes ciudadanos, prevenir hechos que pongan en riesgo la seguridad y el patrimonio de las y los guanajuatenses.