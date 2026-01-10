Secretaria de Carlos Manzo queda libre tras ser detenida

Michoacán.- Yesenia Méndez Rodríguez, ex secretaria de Carlos Manzo y secretaria de Grecia Quiroz, fue puesta en libertad tras declarar en el caso del asesinato del edil. Según fuentes judiciales, salió unas horas después de su captura y presentación ante el Ministerio Público.

La funcionaria publicó en redes un mensaje de agradecimiento luego del operativo en la Casa de la Cultura que llevó a su detención: “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Nacional no ha aclarado la situación.