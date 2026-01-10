Secretaria de Carlos Manzo queda libre tras ser detenida

Yesenia Méndez fue puesta en libertad tras rendir su declaración sobre el asesinato del edil ante el Ministerio Público

Redacción Notus10 enero, 2026

Michoacán.- Yesenia Méndez Rodríguez, ex secretaria de Carlos Manzo y secretaria de Grecia Quiroz, fue puesta en libertad tras declarar en el caso del asesinato del edil. Según fuentes judiciales, salió unas horas después de su captura y presentación ante el Ministerio Público.

La funcionaria publicó en redes un mensaje de agradecimiento luego del operativo en la Casa de la Cultura que llevó a su detención: “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Nacional no ha aclarado la situación.

