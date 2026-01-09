Secretaria de Carlos Manzo, detenida por “participar” en homicidio

Uruapan, Michoacán.- Yesenia ‘N’, quien se desempeñó como secretaria particular del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el día de muertos y que mantenía el mismo cargo durante la actual administración de Grecia Quiroz García, fue detenida por su presunta participación en el homicidio.

Según el informa de las autoridades, el 9 de enero, dieron a conocer una nueva detención relacionada con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ex presidente municipal de Uruapan, ocurrido durante los pasados festejos por el Día de Muertos.

Yesenia ‘N’, fue detenida el 8 de enero a afuera de la Casa de Cultura de Uruapan por la presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo, al dar información delicada que derivó en la muerte del llamado fundador del Movimiento del Sombrero.

El diputado del Sombrero, Carlos Tafolla afirmó haber contactado al gobierno de Estados Unidos para su intervención en el tema del asesinato de Carlos Manzo, quien fuera presidente de Uruapan, Michoacán. “LO LOGRAMOS”, festejó en redes sociales, luego de su viaje al extranjero en el que aprovechó para ‘pedir ayuda’ sobre el caso.