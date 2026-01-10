“Artesanos Nuevo Comienzo”: personas privadas de la libertad ofrecen productos en Feria León

León, Guanajuato.- Hay de todo y para todos los gustos: desde carteras de cuero, juguetes de madera, bolsas, hasta peluches tejidos tipo crochet, y ya están a la venta en la Feria Estatal de León 2026.

Se trata de “Artesanos Nuevo Comienzo”, productos realizados por las manos de 60 personas privadas de la libertad de los once Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social de Guanajuato (Cepreresos), y que por segunda vez tienen un stand dentro del Pabellón de la Gente.

El proyecto inclusivo es impulsado por el Gobierno de la Gente, bajo la visión de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, para incentivar la inclusión y apostar a una verdadera reinserción social, a través de las manos de mujeres y hombres, quienes elaboraron cada uno de los productos con la esperanza de que tengan un nuevo hogar.

Las más de mil artesanías estarán exhibidas del nueve de enero al cuatro de febrero en el Pabellón de la Gente, frente a la sala C2, stand 34.

El año pasado las personas privadas de la libertad lograron la venta de 2 mil 660 artículos al exterior en varias ferias municipales, esto no solo representa un sustento económico para las personas al interior de los centros de reinserción, sino también para sus familias así como el fomento al autoempleo.