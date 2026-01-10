Masacre en comunidades de Valle de Santiago: 5 muertos y 2 lesionados

Valle de Santiago, Guanajuato.- Las comunidades de Las Cañas y Los Martínez en Valle de Santiago, aledañas a Michoacán, fueron escenario de una masacre la madrugada del 10 de enero. Al menos cinco personas sin vida resultaron tras los ataques, entre las que se encontraba un niño de entre 10 y 8 años, también una mujer y un adolescente fueron lesionados.

La primera agresión fue reportada desde la comunidad de los Martínez en donde un hombre una mujer y un menor de entre 8 y 10 años terminaron sin vida en la Calle Las Palmas. Aparentemente un comando armado entró a una vivienda y disparó a las víctimas.

Mientras que en la comunidad de las cañas dos hechos casi simultáneos en las calles Benito Juárez y Morelos dejaron a un hombre identificado como Juan Carlos de 40 años y otro más de 60 años sin vida, además de una mujer y un adolescente de aproximadamente 15 años con lesiones de gravedad.

Ante los hechos con mecánicas similares, las autoridades comenzaron un operativo de investigación para esclarecer los hechos y determinar la relación entre los ataques. Por su parte el SEMEFO se encargó del traslado de cuerpos para su necropsia de rutina.