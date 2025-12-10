Se despiden del “Yeyo”, falleció en un autohotel de la capital

El trabajador de un conocido bar del centro de Guanajuato murió en un “after”, tras días de celebración de su cumpleaños

10 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- La noticia sacudió a la ciudad: un hombre falleció en un autohotel ubicado en la salida a Silao, por la carretera libre. Se trató de Luis Pérez Calderón, conocido como “Yeyo”, un hombre de 35 años de edad, que era conocido en el mundillo nocturno capitalino y laboraba en un popular antro del centro de la ciudad.

El hombre administraba la terraza de un bar en el Centro de Guanajuato. Llevaba varios días celebrando su cumpleaños. El domingo comenzó con festejos, el lunes continuó en la posada de su lugar de trabajo y, al finalizar, él y varias personas decidieron prolongar la convivencia en un “after” dentro del autohotel.

Durante estos días de fiesta, el joven habría ingerido distintas bebidas cuya combinación podría haber afectado su organismo y provocado su muerte; otras versiones indican que se dio un golpe, cayó a la alberca y se ahogó; otro más señala que sufrió un ataque al corazón.

Será la Fiscalía General del Estado la que determine oficialmente las causas del fallecimiento.

El deceso ha causado conmoción por tratarse de una persona estimada y muy conocida en ese ambiente.

Ahora se le despide y recuerda.

