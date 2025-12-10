60 años de cárcel a hombre que atacó a agentes en San José de Iturbide

San José de Iturbide, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión contra Rodolfo “N”, declarado responsable del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de servidores públicos, por hechos registrados en el municipio de San José de Iturbide.

Durante el juicio oral, la Fiscalía acreditó que alrededor de las 05:20 horas del 6 de junio de 2024, un agente del Ministerio Público y elementos de la Agencia de Investigación Criminal arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Loma de Buenavista, con el propósito de ejecutar una orden de cateo debidamente autorizada.

Al tocar la puerta para anunciar su presencia, Rodolfo “N” abrió fuego desde el interior del inmueble contra el personal ministerial. Ante la agresión directa, los agentes actuaron conforme a los protocolos establecidos para eliminar riesgos y controlar la situación.

Pese a los llamados de advertencia, el agresor volvió a detonar el arma en repetidas ocasiones. Una vez que cesaron los disparos, fue detenido y asegurada el arma utilizada.

Con base en las pruebas presentadas, la autoridad judicial dictó sentencia de 60 años de prisión, además del pago de multas y la reparación del daño.