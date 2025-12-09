Encuentran a hombre ahogado en auto hotel capitalino

Elementos de la Fiscalía General indagan la muerte del hombre de unos 35 años en el hotel ubicado en la salida a Silao

Redacción Notus9 diciembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) indagan la muerte de un hombre, ocurrida la madrugada de este martes en un autohotel ubicado en la salida a Silao, por la carretera libre.

Una llamada al 911 alertó a cuerpos de seguridad de que en una de las habitaciones del autohotel Élite se encontraba el cuerpo de la víctima, de unos 35 años edad. Al llegar al lugar, elementos de las corporaciones de rescate llegaron al lugar. Los paramédicos se percataron que el hombre había fallecido, por lo que llamaron a personal de la Fiscalía.

Información preliminar indica que el hombre habría perdido la vida por ahogamiento, hecho registrado en una de las habitaciones que cuenta con el servicio de alberca personalizada.

Las autoridades se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Si bien existe la versión de que hay personas que han sido llamadas a declarar, no se ha confirmado oficialmente si están en calidad de detenidas.

Los agentes indagan si se trata de un accidente o hay presuntos responsables de los hechos.

