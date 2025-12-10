Acusado de “negligencias”, Montes renuncia a dirección de Zoológico León

León, Guanajuato.- Críticas y especulaciones por presuntas negligencias por parte del director del Zoológico de León, José Rigoberto Montes, con varias especies de animales, al parecer detonaron en su renuncia. “No vamos a tolerar ningún tipo de maltrato animal y estaremos llegando hasta las últimas consecuencias”, fue su último mensaje sobre los 24 borregos muflones que una jauría de perros mató.

Según la regidora del ayuntamiento, Norma Patricia López Zúñiga, miembro también del Consejo Directivo del Zoológico, mediante una sesión extraordinaria del consejo, Rigoberto presentó su disposición para ceder el cargo. La regidora expresó que se necesita a una persona con experiencia y un perfil más adecuado al manejo del zoológico, mismo para el que él no encajaba del todo.

El director se reuniría con la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez para presentarle su renuncia de manera formal. Sin embargo, de manera extraoficial se prevé que Montes, a petición de algunos consejeros, concluyera este año en el cargo.